Fans sind sprachlos: So sexy wirbt Rihanna für Haarprodukt

Rihanna (36) weiß: Sex sells! In einem Instagram-Video präsentierte die Sängerin nicht nur ihre lange, glänzende Mähne, sondern auch ihr neuestes Fenty-Produkt – ein Conditioner-Spray für geschmeidiges Haar. Für den Werbeclip schmiss sich die Partnerin von A$AP Rocky (36) in einen knappen, hautfarbenen Body aus ihrer eigenen Kollektion, der wenig der Fantasie überließ. Während sie den Conditioner auftrug, flirtete sie lasziv mit der Kamera und setzte ihre Kurven gekonnt in Szene.

Bei den Fans sorgte der Beitrag für Schnappatmung. "Girl, ich weiß nicht, was du verkaufst, aber ich habe das Video 16 Mal angesehen", "Ich habe dieses Video öfter gesehen, als ich zugeben möchte, und stelle erst jetzt fest, dass es eine Werbung für Haarpflegemittel ist" oder "Bin ich der Einzige, der den Anfang eine Million Mal wiederholt hat?", lauten drei begeisterte Stimmen unter dem Post.

Privat hat Rihanna gerade viel um die Ohren: Ihr Partner A$AP Rocky muss sich derzeit wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten. Er soll 2021 während eines Streits auf seinen ehemaligen Kollegen Terell Ephron geschossen haben. Der Musiker plädiert auf nicht schuldig. Rihanna unterstützte ihren Liebsten in den vergangenen Tagen vor Gericht und erschien gemeinsam mit den zwei gemeinsamen Söhnen Riot und RZA zu einer Verhandlung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Rihannas sexy Promo für ihren neuen Conditioner? Heiß und clever! Sie weiß, wie man Aufmerksamkeit erregt. Interessant, aber etwas zu viel des Guten für meinen Geschmack. Ergebnis anzeigen