Herzogin Meghan teilt süßen Valentinsgruß mit ihren Kindern

Dieser Valentinstag war mal komplett anders für Herzogin Meghan (43)! Während ihr Ehemann Prinz Harry (40) noch bei den Invictus Games war, verbrachte sie den Tag mit den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) zu Hause in Kalifornien. In einer Instagram-Story gewährte Meghan zu diesem Anlass einen seltenen Einblick in ihr Familienleben. In einem kurzen Clip bereiteten die zweifache Mutter und ihre Kids leckere Snacks zu. Zusammen schnitten sie Erdbeeren in Herzform und verzierten Bagels mit pinkem Frischkäse. Ihre Tochter half tatkräftig mit, während ihr Sohn den Tisch deckte und eine Schiebetür öffnete, hinter der sich rote Luftballons befanden.

Neben dem liebevoll gestalteten Video widmete Meghan ihrem Mann einen rührenden Beitrag auf der Plattform. Sie postete ein romantisches Kussfoto mit ihrem Liebsten und schwärmte: "Ich bin wieder zu Hause und passe auf unsere Babys auf. Ich vermisse meinen Valentinsschatz, während er mithilfe der Invictus Games weiterhin Leben verändert und uns alle an die Kraft der Heilung erinnert und an die Stärke dieser unglaublichen Veteranen und deren Familien." Sie betonte zudem, dass ihr Mann sie mit Stolz und Dankbarkeit erfüllt.

Die öffentliche Liebeserklärung von der 43-Jährigen kam jedoch nicht bei allen ihrer Fans gut an. Das besagte Foto des Paares löste auf der Social-Media-Plattform X gemischte Reaktionen sowie hitzige Diskussionen aus. Einige Nutzer fanden die Szene "nicht natürlich" und sprachen von einem gestellten Moment, bei dem sich "ihre Lippen nicht mal berühren". Die Schauspielerin beschränkte daraufhin die Kommentarfunktion ihres Beitrags – vermutlich, um die negativen Feedbacks unter ihrem Profil direkt einzudämmen.

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Archie, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2025

Anzeige Anzeige