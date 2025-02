Nach Germain-Trennung: Ist Jessica Hnatyk wieder vergeben?

Bei dem finalen Lagerfeuer der vergangenen Temptation Island V.I.P.-Staffel entschied sich Germain dazu, mit seiner Freundin Jessica Hnatyk (24) Schluss zu machen. Inzwischen ist etwas Zeit vergangen und wie es scheint, hat Jessica nun wieder einen neuen Mann an ihrer Seite! In einem Video auf ihrem Instagram-Kanal teilt sie mit ihren Followern überraschend romantische Einblicke von ihrem Valentinstag. Darin zu sehen sind zahlreiche rote Herzballons, ein großer Ballon-Teddy mit der Aufschrift "I love you" sowie ein Pfad aus herzförmigen Kerzen.

In der Aufnahme befindet sich außerdem eine versteckte Botschaft: Auf dem Boden steht mit Rosenblättern geschrieben das vielsagende Wörtchen "Ja" – vielleicht steht die Botschaft aber auch für die Initialen "J" und "A". Ihre Fans sind schon mal hin und weg von all den süßen Einblicken in ihre potenziell neue Liebe. Einer ihrer Follower schwärmt sichtlich begeistert: "Es ist so schön, dich wieder glücklich zu sehen." Mit diesem niedlichen Valentinsgruß scheint Jessica ihren neuen Beziehungsstatus offiziell zu machen.

Einige ihrer Anhänger müssen besonders stark sein, denn Spekulationen um ein Liebescomeback mit ihrem Ex kursierten immer wieder auf Social Media. Aufgrund der hartnäckigen Gerüchte betonte Jessica bereits kürzlich auf Instagram: "Wir sind getrennt, ich habe letztens ein Foto von der Kündigung des Mietvertrags gepostet. Ich bin gar nicht mehr in Berlin. Wir wollten [das Ganze] einfach ein bisschen spannend halten." Möglicherweise war schon da insgeheim der neue Mann in ihr Leben getreten.

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk filmt ihre Valentinstagsüberraschung

Instagram / germain_e Jessica Hnatyk und Germain im Dezember 2023

