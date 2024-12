Für Temptation-Jessi ist Comeback mit Germain ausgeschlossen

Beim finalen Lagerfeuer der aktuellen Temptation Island V.I.P.-Staffel entschied sich Germain dazu, mit seiner Partnerin Jessica Hnatyk Schluss zu machen. Inzwischen ist etwas Zeit vergangen und manche Fans sind immer noch fest entschlossen, dass die beiden nach den Dreharbeiten der Reality-Show wieder ein Paar sind. Aufgrund der hartnäckigen Spekulationen spricht Jessica deshalb nun Klartext. "Wir sind getrennt, ich habe letztens ein Foto von der Kündigung des Mietvertrags gepostet. Ich bin gar nicht mehr in Berlin. Wir wollten [das Ganze] einfach ein bisschen spannend halten", erklärt sie in einem Video auf Instagram.

Zudem verrät Jessi, dass sie auch gar keinen Kontakt mehr zu ihrem Ex-Freund hat. "Ich bin ihm entfolgt und habe gestern alle Bilder gelöscht, weil, wenn man sich dazu entscheidet, getrennte Wege zu gehen, dann solltest du auch wirklich damit abschließen", erklärt die Influencerin und gibt zu: "Durch die ganze Ausstrahlung jetzt ist alles wieder hochgekommen, aber ich bin wirklich froh, dass es jetzt vorbei ist. Er macht in Berlin sein Ding und ich bin wieder zurück in Nordrhein-Westfalen."

Jessi und Germain lernten sich bei der vierten Ex on the Beach-Staffel kennen. Nach der Ausstrahlung gaben die beiden bekannt, ein Paar zu sein. Obwohl die TV-Bekanntheit inzwischen mit der Beziehung abgeschlossen hat, war die Trennung ziemlich hart für sie. "Für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen. Du kommst aus einem Format raus, in dem deine Beziehung gescheitert ist, von der du dachtest, dass diese perfekt sei, und du weißt auf einmal gar nicht, wo dir der Kopf steht", gab sie im Netz zu.

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk im September 2024

Instagram / germain_e Germain Wolf, ehemaliger "Are You The One?"-Kandidat

