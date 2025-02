Ständiger Meinungswechsel: Britney Spears' Biopic in Gefahr?

Die Entwicklung von Britney Spears' (43) Biopic soll laut Insidern nun ins Wanken geraten sein. Offenbar verzögert die Sängerin den Prozess, da sie immer wieder neu entscheidet, wie ihre Lebensgeschichte erzählt werden soll, wie eine Quelle jetzt gegenüber The Sun berichtet. Nachdem Universal Studios die Rechte an der Verfilmung gesichert hatte, wurde Jon M. Chu (45), bekannt durch Wicked, als Regisseur engagiert. Britneys derzeitiger Manager Cade Hudson, der auch als Executive Producer fungiert, versucht zwischen der Sängerin und dem Kreativteam zu vermitteln. Doch bislang fehlt ein klarer inhaltlicher Fahrplan. "Britney ändert ihre Meinung wie der Wind", verrät ein Insider.

Der Film befindet sich laut Berichten noch in den frühen Entwicklungsstadien und basiert auf Britneys Autobiografie "The Woman In Me". Schon bei den Golden Globe Awards sprach Chu von einem "langen Weg" und erklärte, dass es nicht nur um Britney selbst, sondern auch um den Umgang der Gesellschaft mit jungen Stars gehen soll. Allerdings scheint Britney zuletzt auf Social Media Verwirrung gestiftet zu haben, als sie verkündete, es handele sich bei dem Projekt um ein "fiktives Musical" und sie werde darin "eine extrem intelligente Figur" spielen. Chu hielt sich bedeckt: "Ich denke, sie liebt es, das Publikum etwas rätseln zu lassen. Ich lasse es also ein Geheimnis ihrerseits bleiben, aber ich freue mich darauf, mit ihr zu arbeiten."

Britneys Leben liefert reichlich Stoff für einen Film, vollgepackt mit Höhen und Tiefen: Vom kometenhaften Aufstieg in den späten 1990ern zur Ikone des Teen-Pop bis hin zu ihren Jahren voller persönlicher und rechtlicher Kämpfe. Ihre Befreiung aus der jahrelangen Vormundschaft durch ihren Vater wurde zum Sinnbild für Resilienz und Erneuerung. Fans verfolgen ihren Weg gespannt, doch ob es das Biopic so schnell auf die Leinwand schafft, bleibt abzuwarten. "Ich bin ein großer Fan von Britney", verriet Regisseur Jon M. Chu gegenüber Billboard. "Ich möchte ihr gerecht werden und ihre Geschichte richtig erzählen."

Getty Images Jon M. Chu, Januar 2025

Getty Images Britneys Buch "The Woman In Me" vor einem Bild von ihr und Justin Timberlake

