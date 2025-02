A$AP Rocky und Rihanna verbrachten Valentinstag vor Gericht

Rihanna (36) und A$AP Rocky (36) haben den diesjährigen Valentinstag nicht mit einem romantischen Dinner oder einem Kurzurlaub verbracht, sondern zusammen im Gerichtssaal in Los Angeles. Der Rapper stand dort wegen einer Anklage im Zusammenhang mit einer angeblichen Schusswaffenattacke vor Gericht. Die Musikerin zeigte sich öffentlich an seiner Seite, um ihn zu unterstützen. Während der Angeklagte in einem dunkelblauen Anzug und mit gelassener Haltung erschien, trug Rihanna ein auffälliges grünfarbenes Outfit und wirkte sichtlich angespannt. Kein Wunder: Ihm drohen immerhin bis zu 24 Jahre Haft.

Die "Umbrella"-Interpretin hat ihrem Partner schon während des Schlussplädoyers einen Tag zuvor den Rücken gestärkt. Zu diesem Anlass erschien sie sogar in besonderer Begleitung im Gericht: Rihanna brachte ihre beiden kleinen Kinder mit zu dem Termin. Einige Kritiker spekulierten laut TMZ, dass dies möglicherweise ein gezielter Schachzug der Unternehmerin gewesen sei: Ihr Ziel wäre wohl, mithilfe der Kleinen die Mediensympathien zu gewinnen.

Doch nicht nur der Nachwuchs soll im Rahmen des Prozesses eine zentrale Rolle zur Beeinflussung spielen. Tatsächlich erschien die 36-Jährige selbst bereits seit den ersten Verhandlungstagen regelmäßig im Gericht an der Seite ihres Partners. Ihre Anwesenheit sorgte für großes mediales Interesse. Laut dem Nachrichtenportal wäre es denkbar, dass ihre prominente Unterstützung ebenfalls eine Strategie sein könnte. Aufgrund ihres Status und ihres Bekanntheitsgrades könne sie leichter die Sympathien in der Öffentlichkeit gewinnen und sogar die Geschworenen beeinflussen.

ActionPress / PGP / BACKGRID Rihanna verlässt das Gericht in Los Angeles am 13. Februar 2025

Getty Images Rihanna und ASAP Rocky, Dezember 2024

