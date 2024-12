Dritte "House of the Dragon"-Staffel wird "der Wahnsinn"

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel der Erfolgsserie House of the Dragon beginnen Anfang 2025 und sollen voraussichtlich bis in den Herbst desselben Jahres andauern. Das gab Showrunner Ryan Condal in seinem Podcast "The Stuff Dreams Are Made Of" bekannt. In der neuen Staffel, die auf George R.R. Martins Buchvorlage "Feuer und Blut" basiert, dürfen sich Fans auf spektakuläre Drachen-Schlachten freuen, die den Höhepunkt des Konflikts zwischen den rivalisierenden Parteien Grün und Schwarz darstellen. Laut Condal sei das Filmteam bestens vorbereitet: "Alles läuft so ruhig und geordnet ab wie noch nie in den drei Staffeln und wir sind bereit." Ein genauer Starttermin der Dreharbeiten wurde zwar nicht genannt, erste Episoden sollen aber im Jahr 2026 auf die Bildschirme kommen.

Damit bleibt der Abstand zwischen den Staffeln ähnlich groß wie bereits zwischen der ersten und zweiten Staffel, die dieses Jahr ausgestrahlt wurde. Diese hatte sich noch mit großflächigen Kämpfen zurückgehalten, spannte die Fans aber durch Aufbau und Charakterentwicklung weiter auf die Folter. Condal verspricht, dass sich das mit Staffel drei ändern werde. Vor Beginn des Drehs müssen noch umfangreiche Vorbereitungen getroffen werden – von aufwendigen Setbauten bis hin zu den nötigen logistischen Planungen. Klar ist, dass diese Staffel die ambitionierteste der bisherigen Seriengeschichte werden soll, bevor die Geschichte mit einer vierten und finalen Staffel endet, die dann voraussichtlich 2028 erscheinen könnte.

"House of the Dragon" basiert auf dem berühmten "Game of Thrones"-Universum, das Millionen Menschen weltweit in seinen Bann zog. Die Serie erzählt die Vorgeschichte des Hauses Targaryen und fesselt die Zuschauer mit Intrigen, Machtkämpfen und majestätischen Drachen. Die von Emma D’Arcy (32) und Olivia Cooke (30) gespielten Hauptfiguren Rhaenyra und Alicent verkörpern zwei der zentralen Akteurinnen in diesem epischen Konflikt. Immer wieder überrascht die Serie mit neuen Wendungen und faszinierenden Einblicken in den dynastischen Zwist der mächtigen Familie. Bereits die zweite Staffel hatte bewiesen, dass "House of the Dragon" mit starken Figuren und einer gewaltigen Bildsprache seinem Vorgänger in nichts nachsteht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Condal, Produzent von "House Of The Dragon"

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma D'Arcy bei der "House Of The Dragon"-Premiere im Juli 2022

Anzeige Anzeige