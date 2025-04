Diese neuen Gesichter sind bei "House of the Dragon" dabei

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von House of the Dragon haben begonnen und sorgen bei Fans der Serie für große Vorfreude. HBO bestätigte dies nun in einem X-Beitrag, bei dem Emma D'Arcy (32) in einem kurzen Video zu sehen ist, wie sie die Filmklappe schlägt. Neben bekannten Darstellern wie Olivia Cooke (31) und Matt Smith (42) gibt es in der neuen Staffel auch spannende Neuzugänge. Tommy Flanagan (59), der als Star der Serie "Sons of Anarchy" bekannt wurde, wird die Rolle des erfahrenen Kriegers Ser Roderick Dustin übernehmen. Auch Dan Fogler (48), zuletzt in den "Phantastische Tierwesen"-Filmen zu sehen, konnte laut Serienjunkies für die Serie gewonnen werden und spielt Ser Torrhen Manderly.

Die beiden neuen Charaktere entstammen der Buchvorlage "Feuer und Blut" von George R. R. Martin (76), die als Grundlage der Serie dient. Ser Roderick, auch als "Roddy the Ruin" bekannt, gehört zu den furchterregendsten Kriegern des Nordens und soll an der Seite von Königin Rhaenyra Targaryen kämpfen. Ser Torrhen Manderly wird als geschickter Diplomat beschrieben, der sich durch Geradlinigkeit und Gerechtigkeit auszeichnet. Auch die Besetzung von Ormund Hightower, einem weiteren Schlüsselcharakter, wurde bereits bestätigt. Laut Serienjunkies soll James Norton (39) die Rolle übernehmen. Die Entwicklung der aktuellen Staffel macht wohl große Fortschritte, sodass Zuschauer davon ausgehen dürfen, dass die Serie mit spannenden Charakteren und komplexen Konflikten aufwartet.

"House of the Dragon", das die Vorgeschichte der berühmten Serie Game of Thrones erzählt, steht seit Beginn für epische Intrigen und packende Machtkämpfe. In den vorangegangenen Staffeln konzentrierte sich die Serie stark auf die Entwicklung ihrer vielschichtigen Figuren. Mit den neuen Highlights in Staffel 3 sollen nun die Drachen-Schlachten in den Mittelpunkt rücken, ein Aspekt, der die Fans besonders begeistert. Showrunner Ryan Condal stellte bereits klar, dass diese Staffel die ambitionierteste und visuell spektakulärste der bisherigen Seriengeschichte sein werde. Der Erfolg der Serie zeigt, dass das Interesse am "Game of Thrones"-Universum auch nach dem Finale der Originalserie ungebrochen ist. Fans dürfen sich auf spannende Neuerungen freuen, während gleichzeitig eine Fortsetzung der hochgelobten Erzählkunst erwartet wird.

