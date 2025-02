Heiratsantrag: So rührend war "Die Giovanni Zarrella Show"

Die Giovanni Zarrella Show widmete sich am Samstagabend ganz dem Thema Liebe. Neben großen Schlagerstars wie Roland Kaiser (72), Vanessa Mai (32) und Andreas Gabalier (40) erlebte das Publikum am Bodensee einen ganz besonderen Moment. Zwischen den Performances holte der Showmacher zwei Herren namens Stefan und Pino aus dem Publikum auf die Bühne und setzte sie an einen gedeckten Tisch. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Sänger und Koch Nelson Müller (46) traute sich Stefan und sagte: "Seitdem du für mich da bist, ist die Welt noch viel schöner. Ich will immer für dich da sein. Deshalb frage ich dich heute hier vor allen Leuten: Willst du mich heiraten?"

Bei so einem romantischen Antrag konnte Pino nicht Nein sagen und das Publikum feierte das frisch verlobte Paar. Der Weg dahin war von Gastgeber Giovanni geschickt eingefädelt worden. Stefan hatte den Moderator bereits im Vorhinein über Social Media kontaktiert und seine Pläne geteilt. Daraufhin hatte sich der "Sei Bella Tu"-Interpret gemeinsam mit seinem Team an die Arbeit gemacht und alles vorbereitet. Von dem Ergebnis war der Mann von Jana Ina Zarrella (48) sichtlich gerührt. "Das können wir nicht so oft machen. So was macht mich fertig", gab er danach zu.

Dass Giovanni ein echter Romantiker ist, beweist auch seine Beziehung mit seiner Frau. Die beiden TV-Bekanntheiten sind schon seit über 20 Jahren ein Herz und eine Seele. Im Gespräch mit Bunte schwärmte die Brasilianerin im vergangenen November: "Nach 20 Jahren Ehe macht er mir immer noch die Autotür auf. Es sind so Kleinigkeiten, die mich immer wieder begeistern."

