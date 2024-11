Das macht Jana Ina und Giovanni Zarrellas Ehe so besonders

Jana Ina Zarrella (47) kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus! Zur McDonalds-Benefiz-Gala in München kam die Moderatorin zwar ohne ihren Mann Giovanni (46), sprach im Interview mit Bunte allerdings in den höchsten Tönen von ihm. Dabei betonte sie, dass ihr Mann ein echter Gentleman sei, der auch nach zwei Jahrzehnten Beziehung nicht aufhöre, sie mit kleinen Gesten zu überraschen: "Nach 20 Jahren Ehe macht er mir immer noch die Autotür auf. Es sind so Kleinigkeiten, die mich immer wieder begeistern."

Auch der 46-Jährige gab kürzlich einen Einblick in die Beziehung und verriet sein Ehegeheimnis. "Augenhöhe und gegenseitiger Respekt sind unheimlich wichtig", erklärte der Musiker gegenüber Bild. Jana Ina gab in dem gemeinsamen Interview aber auch zu, dass bei ihnen nicht immer alles perfekt laufe: "Natürlich gibt es bei uns auch mal dicke Luft. Allerdings wirklich nur sehr selten. Dann schnappe ich mir die Hunde und gehe mit ihnen Gassi. Giovanni trinkt währenddessen einen Espresso. Danach ist unsere Welt dann auch wieder in Ordnung."

Die gebürtige Brasilianerin und der aus Italien stammende Giovanni haben sich in Deutschland kennengelernt und teilen seither nicht nur ihre Liebe, sondern auch ihre Leidenschaft für die Bühne – er gibt regelmäßig Konzerte, sie moderiert TV-Shows und Events. Früher gewährten sie mit ihrer ProSieben-Doku "Jana Ina & Giovanni – Wir sind schwanger" intime Einblicke in ihr Privatleben. Heute legen sie großen Wert auf Privatsphäre, besonders in Bezug auf ihre Kinder.

Getty Images Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella, 2024

Getty Images Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella

