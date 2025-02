Jessica Alba genießt Singleleben im Urlaub mit ihrem Sohn

Jessica Alba (43) scheint ihr neues Leben als Single in vollen Zügen zu genießen. Nur wenige Tage, nachdem bekannt wurde, dass die Schauspielerin offiziell die Scheidung von ihrem langjährigen Ehemann Cash Warren (46) eingereicht hat, wurde sie am Strand in Cabo, Mexiko, gesichtet. Wie neue Aufnahmen beweisen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, war auch ihr Sohn Hayes dabei, den sie gemeinsam mit Cash großzieht. In einem pinken Bikini und mit einem blumigen Pareo zeigte sich Jessica bestens gelaunt, während sie und ihr Sohn das sonnige Wetter und die weißen Sandstrände genossen.

Während die 43-Jährige in der Sonne Mexikos abschaltete, hielt sich Cash weiterhin in Los Angeles auf, wo er in seine neue Luxuswohnung eingezogen ist. Seit einigen Wochen soll er in der exklusiven Ten Thousand Residenz wohnen, einem luxuriösen Apartmentgebäude, das für Prominente wie Britney Spears (43)' Ex-Mann Sam Asghari (30) bekannt ist. Das beeindruckende Gebäude in Beverly Hills zählt zu den exklusivsten Adressen der Stadt. Mit einer Miete von bis zu umgerechnet 63.000 Euro pro Monat und Annehmlichkeiten wie einem Rolls-Royce-Valet-Service gehört es zu den bevorzugten Wohnorten der Hollywood-Elite.

Jessica und Cash waren 16 Jahre lang verheiratet. Die Stars hatten sich 2004 am Set von "Fantastic Four" kennengelernt, wo er als Assistent des Regisseurs arbeitete. Vier Jahre später folgte die Hochzeit und aus der Ehe gingen drei gemeinsame Kinder hervor: Honor, Haven und Hayes. Trotz der Trennung scheinen sich beide darauf zu konzentrieren, das Beste für ihre Familie zu tun. Ein Insider verriet gegenüber People, dass die Eltern nach wie vor "extrem freundlich" miteinander umgehen und das Wohl ihrer Kinder an erster Stelle steht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Alba und Cash Warren im November 2017 in Kalifornien

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicaalba Cash Warren und Jessica Alba mit ihren Kids, April 2021

Anzeige Anzeige