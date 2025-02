Jessica Alba hat die Scheidung von Cash Warren eingereicht

Jessica Alba (43) und Cash Warren (46) haben offiziell ihre Scheidung eingereicht. Nach 16 gemeinsamen Jahren reichte die "Honey"-Schauspielerin die Unterlagen am Freitag, dem 7. Februar, in Los Angeles ein. Als Grund für die Trennung gab sie "unüberbrückbare Differenzen" an, wie Gerichtsdokumente zeigen, die People vorliegen. Das Paar, das seit 2008 verheiratet ist, hat drei Kinder – Honor, 16, Haven, 13, und Hayes, 7 – und beantragt gemeinsames körperliches und rechtliches Sorgerecht. Als offizielles Trennungsdatum wird der 27. Dezember 2024 angegeben. Laut Aussagen aus ihrem Umfeld verläuft die Trennung einvernehmlich und respektvoll.

Bereits im Januar hatte Jessica auf Instagram bestätigt, dass sie und Cash getrennte Wege gehen und künftig vor allem als Co-Eltern für ihre Kinder agieren wollen. "Ich bin stolz darauf, wie wir als Paar und in unserer Ehe über die letzten 20 Jahre gewachsen sind. Jetzt ist es Zeit, ein neues Kapitel der individuellen Entwicklung zu beginnen", teilte sie damals mit. In den letzten Wochen gab es Berichte, dass beide öffentlich ohne ihre Eheringe gesichtet wurden. Noch im Dezember verbrachten sie Weihnachten und auch Thanksgiving als Familie zusammen, was vielen Fans Hoffnung auf eine Versöhnung machte. Doch die Entscheidung zur Trennung stand offenbar schon länger fest.

Jessica und Cash hatten sich 2004 am Set von "Fantastic Four" kennengelernt, wo er als Assistent des Regisseurs arbeitete. Vier Jahre später folgte die Hochzeit, die ohne großes Aufsehen gefeiert wurde. Über die Jahre sprach Jessica immer wieder offen über die Herausforderungen in ihrer Partnerschaft. Trotz der Trennung betonen beide, dass ihre Kinder weiterhin an erster Stelle stehen werden. Jessica, die auch Gründerin des erfolgreichen Unternehmens The Honest Company ist, erklärte, sie werde sich jetzt auf einen Neuanfang konzentrieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Alba im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Alba beim FireAid-Benefizkonzert in Kalifornien, Januar 2025

Anzeige Anzeige