Miley Cyrus glänzt mit Maxx und Mama Tish auf Red Carpet

Mit einer spektakulären Bühnenperformance war Miley Cyrus (32) einer der großen Stars des SNL50: Homecoming Concerts in der legendären Radio City Music Hall in New York City. Die Sängerin und dreifache Grammy-Gewinnerin präsentierte sowohl ihren Hit "Flowers" als auch eine energiegeladene Coverversion des Queen-Klassikers "Crazy Little Thing Called Love", gemeinsam mit Brittany Howard. Begleitet wurde Miley auf dem roten Teppich von ihrer Mutter, Tish Cyrus (57), und ihrem Freund, Maxx Morando (26). In einem atemberaubenden schwarzen Lederkleid mit Cut-outs von Roberto Cavalli (84) zog die Musikerin alle Blicke auf sich.

Seit Ende 2021 sind Miley und Maxx ein Paar. Im November schwärmte Miley im Gespräch mit People von dem Schlagzeuger. "Ich habe immer mit den Menschen gearbeitet, die ich liebe", verriet der Hannah Montana-Star und fuhr fort: "Maxx inspiriert mich einfach so sehr." Unter anderem hat der 26-Jährige an dem Song "Handstand" in ihrem Album "Endless Summer Vacation" mitgearbeitet.

Nicht nur in ihrer Beziehung scheint Miley sehr glücklich zu sein: Nach einer wilden Vergangenheit scheint sie mittlerweile zur Ruhe gekommen zu sein. Ein Insider erklärte im Dezember gegenüber dem Magazin, dass die "Wrecking Ball"-Interpretin "wirklich, wirklich glücklich und in einer sehr guten Verfassung" sei. "Sie hat herausgefunden, wie sie ihre Karriere so ausbalancieren kann, dass sie nicht ihr Leben bestimmt", betonte die Quelle.

Anzeige Anzeige

ActionPress Maxx Morando und Miley Cyrus im März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, Februar 2025

Anzeige Anzeige