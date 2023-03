Crew verrät: Er ist der Vater von "Gilmore Girls"-Rorys Baby

Ist eines der größten Rätsel der Erfolgsserie Gilmore Girls endlich gelöst? 2016 ging die Geschichte von Rory und Lorelai mit der Netflix-Mini-Serie "Gilmore Girls: Ein neues Jahr" weiter, sechs Jahre nachdem das eigentliche Serienfinale erschienen war. Dabei ging die Show mit einem fiesen Cliffhanger zu Ende. Von wem bekam Rory ein Kind: Paul, Jess, Dean oder Logan? Die Kostümbildnerin der Serie gibt jetzt die langersehnte Antwort – er ist Rorys Babydaddy!

Valerie Campbell war am Set für die Kleidung der Schauspieler verantwortlich und arbeitete auch eng mit der Produzentin Amy Sherman-Palladino zusammen – deshalb weiß sie wohl auch über das Baby-Geheimnis Bescheid. In einem TikTok-Clip klärt sie das Mysterium jetzt ein für alle Mal auf: Logan ist der Vater! "[Amy] hat selbst gerätselt, warum die Leute überhaupt infrage stellen, wer der Vater ist. Weil es sehr offensichtlich sein soll", erklärt sie den Fans in ihrem Video.

Auch Logan-Darsteller Matt Czuchry (45) weiß offenbar schon lange, dass sein Charakter der Vater des Kindes ist. Die Produzenten hatten ihn bei den Dreharbeiten in das Geheimnis eingeweiht. "Sie meinten zu mir, ich kann es weiter erzählen – aber das würde ich niemals tun", erzählte der Schauspieler 2021 in einem Interview mit Us Weekly.

Anzeige

Getty Images Der "Gilmore Girls"-Cast

Anzeige

Getty Images Alexis Bledel und Lauren Graham 2000 in "Gilmore Girls"

Anzeige

Getty Images Matt Czuchry bei der "Gilmore Girls: Ein neues Jahr"-Premire im November 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de