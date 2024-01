Lisa Rinna gibt zu: Sex mit Mann Harry ist ein "Auf und Ab"

Sie plaudert aus dem Nähkästchen! Seit Jahrzehnten ist Lisa Rinna (60) eine gefeierte Größe im TV. Doch auch privat fand sie ihr großes Glück: Seit fast 25 Jahren ist sie mit ihrem Mann Harry Hamlin verheiratet. Auch nach all den Jahren scheinen die beiden bis heute ein Herz und eine Seele zu sein. Doch nun gibt sie überraschend zu: Der Sex mit Harry war für Lisa in den vergangenen Jahren ein Auf und Ab!

Das verrät die 60-Jährige jetzt in einem Interview mit Cosmopolitan – Lisa nehme es jedoch gelassen: "Ich glaube, dass sich das Verlangen eines Mannes verändert." Für sie sei es daher wichtig, die Veränderungen nicht "persönlich zu nehmen". "Ich glaube, es geht eher um Kameradschaft und darum, Raum für das Auf und Ab der Sexualität zu schaffen. Wir haben wirklich großartigen Sex miteinander, und das haben wir immer. Es ist nur so, dass es vielleicht nicht mehr so oft vorkommt wie in den 30ern und 20ern, würde ich sagen", so Lisa.

Sexuelle Intimität sei für Lisa und Harry nach wie vor ein wichtiger Bestandteil ihrer Beziehung. Dafür musste das Paar aber hart an sich arbeiten, wie Lisa ebenfalls zugibt: "Wir haben schon immer gewusst, dass man sich die Zeit nehmen muss, um sie zu planen. Und wir haben uns in den letzten 25 Jahren wirklich sehr bemüht, das zu tun."

Getty Images Lisa Rinna im September 2023

Getty Images Harry Hamlin und Lisa Rinna im November 2023

Getty Images Lisa Rinna im Dezember 2023

