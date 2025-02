Sydney Sweeney verzaubert in Weiß bei Armani-Event in Berlin

Sydney Sweeney (27) zeigte sich am Samstagabend bei der Armani-Beauty-Party während der 75. Berlinale in absoluter Hollywood-Manier. Die Schauspielerin zog in einem weißen, trägerlosen Seidenkleid mit kristallbesetzten Nähten alle Blicke auf sich. Ihre Haare waren in eleganten, klassischen Wellen gestylt, die an den Glamour des alten Hollywoods erinnerten. Mit dezentem Schmuck, darunter filigrane Silberringe, rundete sie ihren Look ab und ließ die Fotografen nicht mehr aus dem Staunen kommen. Neben Sydney waren auch weitere Prominente wie Nathalie Emmanuel (35) und Madisin Rian bei der hochkarätigen Veranstaltung zu Gast.

Der Auftritt in Berlin kommt zu einem spannenden Zeitpunkt für Sydney: Kürzlich haben die Dreharbeiten zur dritten Staffel der Erfolgsserie Euphoria begonnen. Nach einer mehrjährigen Pause kehren die Hauptdarstellerinnen wie Zendaya (28) und Hunter Schafer zurück, während es auch einige Neuzugänge gibt – darunter die Grammy-Gewinnerin Rosalía (32). Fans der Serie müssen sich allerdings noch gedulden, da die neuen Folgen erst 2026 veröffentlicht werden sollen.

Die Seriendarstellerin, die durch "Euphoria" international berühmt wurde, hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Karriere hingelegt, kämpft aber auch mit den Schattenseiten ihres Erfolgs. In einem Gespräch mit ES Magazine gab Sydney zu, dass der Druck, immer öffentlich präsent zu sein, eine tägliche Herausforderung für sie sei: "Ich möchte so authentisch und offen wie möglich sein, weil ich meiner Meinung nach nichts zu verstecken habe." Gleichzeitig betonte sie aber auch, dass sie niemandem Antworten schulde, wenn es um ihr Privatleben gehe.

Getty Images Schauspielerin Sydney Sweeney, Berlinale 2025

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

