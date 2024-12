Starttermine für "Euphoria" und "The White Lotus" verschoben

Schlechte Nachrichten für Fans von Euphoria – und gute für Fans von "The White Lotus"! Wie JB Perrette, der Leiter des globalen Streaming-Geschäfts bei Warner Bros. Discovery laut Variety bei einer Medienkonferenz verraten hat, kommt die lang ersehnte dritte Staffel von "Euphoria" wohl erst 2026 statt 2025 raus. "The White Lotus" geht mit der dritten Season, die in Thailand spielt, hingegen früher als angekündigt an den Start: Im Februar kommenden Jahres wird die erste Folge der Comedy-Drama-Serie abrufbar sein.

"The White Lotus" wird in der kommenden Staffel durch zahlreiche namhafte Schauspieler ergänzt, darunter Carrie Coon, Walton Goggins und Natasha Rothwell (44), die als Belinda Lindsey zurückkehrt. Die Serie, bekannt für ihre satirische Darstellung der Luxusgesellschaft, wechselt damit nicht nur den Schauplatz, sondern auch ein paar Gesichter. Schauspielerin Natasha ließ in der "SiriusXM The Jess Cagle Show" bereits durchblicken, dass sich die Zuschauer auf eine spannende Staffel freuen dürfen: "Es war wunderbar, in Thailand [am Set] zu sein. Ich war fünf Monate lang dort. Ich persönlich [...] denke, dass es die bisher beste [Staffel] ist!"

"Euphoria"-Fans müssen sich schon etwas länger in Geduld üben – die zweite Staffel kam bereits Anfang 2022 raus. Im Januar 2025 sollen aber endlich die Dreharbeiten losgehen, allerdings ohne ein paar beliebte Schauspieler: Unter anderem werden Barbie Ferreira (Kat Hernandez) und Storm Reid (Gia Bennett) nicht dabei sein. Letztere gab ihr Serien-Aus erst kürzlich bekannt. "Ich bin der Besetzung und der Crew dieser Show, HBO, so, so dankbar. 'Euphoria' ist etwas ganz Besonderes, und ich bin so froh, dass dies ein Teil meines Vermächtnisses geworden ist und dass ich Teil eines solchen kulturellen Phänomens war", erklärte sie ganz emotional gegenüber Rotten Tomatoes.

Getty Images Der Cast von "The White Loutus" im September 2022

Getty Images Zendaya, Storm Reid, und Nika King

