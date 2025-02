Cardi B und Stefon Diggs wurden auf Valentins-Date gesichtet

Cardi B (32) sorgt erneut für Schlagzeilen: Gemeinsam mit dem NFL-Star Stefon Diggs wurde die Rapperin am Valentinstagswochenende in Miami gesichtet. Paparazzi-Aufnahmen, die dem Boulevardmagazin TMZ vorliegen, zeigen die "WAP"-Interpretin in einem silbernen, glitzernden Outfit neben dem Wide Receiver der Houston Texans, der in einem roten Jackett und passender Basecap erschien. Die beiden wurden spät in der Nacht zusammen dabei gefilmt, wie der NFL-Star die Musikerin mit seinem Auto vor einem Hotel absetzt. Schon zuvor hatte es Gerüchte um eine mögliche Beziehung zwischen den beiden gegeben, nachdem sie vor einer Woche in einem New Yorker Nachtclub gesehen worden waren.

Die Gerüchte um die beiden prominenten Stars kursieren bereits seit Monaten. Im Oktober sorgte ein Instagram-Livestream von Cardi für Schlagzeilen, da sie dort die aufkommenden Vermutungen vehement als "verrückt" bezeichnete. Trotzdem scheinen beide weiterhin immer wieder Zeit miteinander zu verbringen. Noch im vergangenen Jahr reichte Cardi die Scheidung von ihrem Ehemann Offset (33) ein, mit dem sie sieben Jahre verheiratet war und mittlerweile drei Kinder hat. Seitdem bewegt sich die Rapperin in ihrem Liebesleben vorsichtig und erwähnte erst im Januar, dass sie ihrer Dating-Phase eine Pause verordnet habe, um berufliche Prioritäten zu setzen.

Stefon ist neben seinem sportlichen Erfolg vor allem als liebevoller Vater seiner achtjährigen Tochter Nova bekannt. Cardi hingegen, die selbst auf eine bewegte Vergangenheit mit ihrem Ex-Mann zurückblickt, hat zuvor mehrfach ihre emotionale Natur betont und geäußert, wie wichtig es ihr sei, sich darauf zu konzentrieren, Dinge mit Sorgfalt und Hingabe zu tun. Ob zwischen der Rapperin und dem Sportler tatsächlich mehr läuft als Freundschaft, bleibt unklar. Beide haben sich bislang nicht öffentlich zu ihrer Verbindung bekannt.

Instagram / iamcardib Cardi B und ihre Kinder

Getty Images Offset und Cardi B, Rapper

