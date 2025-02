Drake schenkt einem Paar bei Konzert Hochzeitsreise und Geld

Bei einem Konzert in Sydney hat sich Drake (38) von seiner großzügigen Seite gezeigt. Der kanadische Rapper unterbrach seine Show, als ein Fan im Publikum seiner Partnerin einen Heiratsantrag machte. Auf der Bühne beobachtete der Musiker den romantischen Moment, der mit einem lautstarken "Ja" beantwortet wurde, und ließ die Szenerie laut der Daily Mail auf die großen Leinwände projizieren. "Steck ihr den Ring an, Mann, küssen könnt ihr euch später", witzelte der Musiker vor der jubelnden Menge. Doch damit nicht genug: Drake kündigte an, dem Paar eine Hochzeitsreise zu spendieren und legte noch umgerechnet etwa 24.000 Euro obendrauf.

Drake ließ die Verlobung vor Tausenden von Fans zelebrieren und nutzte die Gelegenheit, seine Freude mit beiden zu teilen. Die Szene wurde von Konzertbesuchern gefilmt und anschließend auf Plattformen wie TikTok und Instagram hochgeladen, wo sie unzählige Likes sammelte. Während einige Fans die Echtheit des Moments infrage stellten, wurde Drakes Großzügigkeit von anderen gefeiert. Es war nicht das erste Mal, dass der Star seiner Community etwas schenkte. Noch in derselben Woche hatte er in Melbourne das Geschlecht eines ungeborenen Babys für eine Konzertbesucherin enthüllt und der werdenden Mutter rund 30.000 Euro versprochen.

Drake, der aktuell wegen seines Streits mit Kendrick Lamar (37) Schlagzeilen macht, begeistert seine Fans immer wieder mit besonderen Aktionen. Seine aktuelle Tour führt ihn durch Australien, wo er nicht nur mit magischen Momenten auf der Bühne, sondern offenbar auch hinter den Kulissen für Furore sorgt. So wurde bekannt, dass der Superstar nach einem seiner Konzerte in Melbourne eine sehr umfangreiche Bestellung bei der Fast-Food-Kette Nando's für sein Team und sich aufgegeben hat – ein Festmahl, das bezeichnend für Drakes Vorliebe für große und erinnerungswürdige Gesten ist.

Drake im November 2024

Rapper Drake im Oktober 2021

