Häusliche Gewalt: BTN-Gastrolle war hart für Theres Eglinski

Berlin - Tag & Nacht schreckt nicht davor zurück, auch ernsthafte Sachverhalte zu thematisieren. Das aktuelle, gesellschaftlich relevante Thema: häusliche Gewalt. Im Mittelpunkt der Story steht Familie Wagner, darunter Anna, gespielt von Theres Eglinski, deren Ehemann Polizeihauptkommissar Lars Wagner, gespielt von Alexander Neumann, ihr gegenüber gewalttätig wird. Auch wenn es in der Serie nur wenige Szenen mit expliziter Gewalt-Darstellung gibt, sei es für Theres nicht leicht gewesen, sich mit diesem Thema auf schauspielerischer Ebene auseinanderzusetzen. "Es gab ein paar Szenen, die mir auf körperlicher und mentaler Ebene einiges abverlangt haben – besonders die Gewaltszenen und mentalen Zusammenbrüche", erklärt die Schauspielerin Promiflash. Die größte Herausforderung für sie sei jedoch die eigene Rückkehr zur Realität gewesen: "Nach den wirklich dramatischen Szenen und den mentalen Zusammenbrüchen von Anna wieder zu mir zu finden."

Trotz aller Schwere zeigt sich Theres dankbar: "Ich finde, dass es unglaublich wichtig ist, das Thema häusliche Gewalt im Rahmen einer täglichen Serie zu behandeln", betont sie im Promiflash-Interview und ergänzt: "Und den Zuschauern aufzuzeigen, welche Facetten häusliche Gewalt haben kann und dass es eben nicht immer auf Anhieb offensichtlich ist, wenn Frauen so einem furchtbaren Martyrium ausgesetzt sind." Die "Die Jägerin - Gegen die Wut"-Bekanntheit hoffe, mithilfe ihrer Rolle Betroffenen Mut zu machen und zu zeigen, "dass sie nicht allein sind, dass sie sich erst recht nicht schämen müssen, wenn ihnen so ein Schicksal widerfährt, und dass sie jederzeit Hilfe suchen können und sollten".

Theres und Alexander beglücken die "Berlin - Tag & Nacht"-Fans nur vorübergehend mit ihrer Anwesenheit. Während er als eine Art Quereinsteiger in die Schauspielbranche gefunden hatte, hatte sich die 37-Jährige ihren Weg mittels eines Schauspielstudiums geebnet. Nun ist ihre Zeit in der Daily Soap schon wieder so gut wie vorüber. "Es war eine unglaublich herausfordernde Zeit. Ich konnte verschiedene Erfahrungen sammeln und viele neue Erkenntnisse gewinnen – über mich selbst, Annas Schicksal und damit das Schicksal vieler Frauen und über die Arbeit bei BTN", schaut Theres im Promiflash-Interview dankbar auf ihre Zeit zurück.

Theres Eglinski, Schauspielerin

Theres Eglinski, Schauspielerin

