Schwangerschaftsabbruch bei BTN: So steht Miriam Ibarra dazu

Bei Berlin - Tag & Nacht wird es ernst. Seit Jahren begeistert das Reality-Format seine Zuschauer mit diversen Themen aus dem Alltag – so wird aktuell unter anderem ein Schwangerschaftsabbruch thematisiert. Die schwangere Charli entscheidet sich nach langer Überlegung für eine Abtreibung. Dass auch solch ein Thema in der Sendung zur Sprache kommt, findet Miriam Ibarra, die die BTN-Figur Charli verkörpert, gut – sogar sehr gut. "Ich finde es sehr gut, dass das Thema Schwangerschaftsabbruch bei BTN aufgegriffen wird. Es sollte absolut kein Tabuthema sein, da das Thema sehr viele Menschen beschäftigt und betrifft", erklärt sie Promiflash und ergänzt: "Gerade weil BTN auch viele junge Zuschauerinnen und Zuschauer hat, ist es wichtig, das Thema aufzugreifen, zu diskutieren und Betroffene zu ermutigen, sich Hilfe zu suchen."

Miriam weiß, ihre Figur Charli entscheidet sich aus den scheinbar richtigen Gründen für den Schwangerschaftsabbruch: "Charli entscheidet sich gegen das Kind, weil sie weiß, dass ein Kind viel Verantwortung mit sich bringt, für die sie in ihrem Alter einfach noch nicht bereit ist." Diese Beweggründe kann die Schauspielerin nachvollziehen. Auch wenn sie das Thema nur schauspielern musste, hat sie für junge Mädchen in ähnlicher Situation einen Rat parat. Das Wichtigste sei in solchen Fällen der Mut zum Austausch. "Reden, mit jemandem sprechen, sich öffnen und Hilfe und Unterstützung suchen, auch wenn es Überwindung kostet", appelliert Miriam an die Zuschauerinnen.

Für Karim, den Vater des ungeborenen Kindes, gespielt von Alexander Khachab, war die Entscheidung des Schwangerschaftsabbruchs nur schwer zu akzeptieren – der Darsteller selbst findet den Entschluss aber nachvollziehbar, wie er Promiflash verrät. "Ich bin der Meinung, die beiden sind zu jung, um ein Kind großzuziehen. [...] Ich schließe nicht generell aus, dass man in jungen Jahren sehr wohl ein Kind großziehen und gute Eltern sein kann. Aber dafür ist ein gutes soziales Umfeld und vor allem Sicherheit eine wichtige Voraussetzung", erklärt der 22-Jährige. Letzten Endes entschied sich seine Figur Karim aber dennoch, seiner Freundin zur Seite zu stehen.

Instagram / miri.ib Miriam Ibarra, Schauspielerin

RTL II Miriam Ibarra und Alexander Khachab als BTN-Charli und BTN-Karim

