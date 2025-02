Jay-Z und Beyoncé erleichtert nach fallengelassener Klage

Jay-Z (55) und Beyoncé (43) wurden am Sonntagabend in New York City strahlend und gut gelaunt gesehen. Wie TMZ berichtete, habe das Ehepaar das berühmte italienische Restaurant Cipriani besucht und sich dabei erstmals in der Öffentlichkeit gezeigt, nachdem eine Klage gegen Jay-Z fallengelassen wurde. Die anonyme Klägerin hatte ihm und Musikmogul P. Diddy (55) vorgeworfen, sie vor Jahren vergewaltigt zu haben. Doch der Fall wurde nach Angaben der Beteiligten aufgrund von Widersprüchen in den Anschuldigungen vom zuständigen Gericht zurückgewiesen, was offenbar für spürbare Erleichterung bei den beiden Stars sorgt.

Die Anschuldigungen haben jedoch ihre Spuren hinterlassen. Jay-Z sprach in einer Erklärung darüber, dass die falschen Vorwürfe nicht nur ihn, sondern auch seine Frau und die gemeinsamen drei Kinder belastet hätten. In den Klageschriften hatte die anonyme Frau behauptet, die Übergriffe hätten stattgefunden, als sie noch ein Teenager gewesen sei. Doch schon früh war der Fall aufgrund zahlreicher Unstimmigkeiten kritisiert worden. Innerhalb von 48 Stunden nach der Abweisung der Klage gab es dann erste Fotos des Paares, auf denen es entspannt lächelte. Dabei präsentierte sich Beyoncé in einem schwarzen Blazer mit passendem Rock, während Jay-Z ganz in Schwarz gekleidet war und dazu eine Beanie trug.

Abseits solcher Schlagzeilen ist das Paar dafür bekannt, Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Beyoncé und Jay-Z, die seit 2008 verheiratet sind, gelten als eines der mächtigsten Paare der Musikindustrie. Mit drei Kindern und jahrelangen gemeinsamen Projekten scheinen sie trotz der wiederholten Belastungen durch öffentliche Vorwürfe eng zusammenzuhalten. Beyoncé, die von ihren Fans oft "Queen B" genannt wird, hat sich in der Vergangenheit mehrfach dafür ausgesprochen, wie wichtig ihr Zusammenhalt in der Familie sei. Für das Paar, das nicht nur privat, sondern auch beruflich immer wieder als Team auftritt, scheint die turbulente Phase nun zumindest vorerst überwunden.

Getty Images Jay-Z, Tochter Blue Ivy Carter und Beyoncé

Instagram / beyonce Beyoncé und Jay-Z im Jahr 2023

