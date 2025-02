Oliver Pocher verwöhnt Tochter zum Geburtstag mit Luxustrip

Oliver Pocher (46) hat seiner Tochter Nayla zu ihrem 15. Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk gemacht: eine Reise nach Australien inklusive Konzertbesuch des kanadischen Rappers Drake (38). Das verriet der Comedian in der aktuellen Folge seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt", den er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) moderiert. Während einer Live-Aufzeichnung, die jetzt veröffentlicht wurde, erklärte das einstige Paar, wie es zu dieser extravaganten Idee gekommen sei. Nayla habe Drake bereits letztes Jahr in Florida live gesehen und sei so begeistert gewesen, dass sie unbedingt noch einmal zu einem Konzert gewollt habe. Papa Oliver machte dies kurzerhand möglich und habe die Reise ans andere Ende der Welt gebucht, wie er stolz erklärte – jedoch nicht ohne ein Augenzwinkern: "Dann lernt Nayla mal, wie es ist, 24 Stunden in der Economy zu sitzen."

Auch, wenn Sandy anfangs nicht begeistert von der Geschenkidee gewesen sei, änderte sie später ihre Meinung. Besonders der Gedanke, dass Vater und Tochter die Reise nicht ausschließlich für den Konzertbesuch nutzen würden, sondern auch Zeit für Sightseeing in Australien einplanen, habe sie überzeugt. "Ihr habt jetzt meinen Segen", erklärte sie im Podcast. Während der Live-Aufzeichnung sei Nayla im Publikum anwesend gewesen und habe im Vorfeld sogar tatkräftig mitgeholfen, wie ihre Eltern berichteten: Die 15-Jährige habe ihre Mutter für den Auftritt geschminkt – sehr zur Erheiterung ihres Vaters, der prompt gefragt habe, ob sie dafür auch die Gage einer professionellen Visagistin bekommen hätte.

Die Beziehung zwischen Oliver und seiner Teenie-Tochter wirkt trotz aller Neckereien liebevoll. Auf Instagram fand der sonst so sarkastische Comedian zu ihrem Ehrentag berührende Worte: "Die Liebe von Vater zur Tochter ist etwas ganz Besonderes. Vor allem, wenn du die EINZIGE Tochter bist." Neben Nayla hat Oliver mit Sandy noch die 2011 geborenen Zwillinge Emanuel und Elian, sowie mit Ex-Frau Amira Aly (32) zwei jüngere Söhne, die 2020 und 2022 geboren wurden.

Action Press Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden beim Wiener Opernball 2024

Instagram / oliverpocher Anlässlich des 15. Geburstages seiner Tochter postet Oliver Pocher ein Foto aus jüngeren Kindertagen

