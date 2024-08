"Großartig": Selma Blair gibt Einblick in ihre MS-Behandlung

Die Schauspielerin Selma Blair (52) lebt mit Multipler Sklerose. Bei öffentlichen Auftritten zeigt sie sich stets kämpferisch und teilt offen ihre Geschichte. Jetzt enthüllt die "Natürlich blond"-Darstellerin, wie gut die aktuelle Therapie anschlägt. Gegenüber Us Weekly verrät sie am Montag, dass sie eine neue Behandlungsmethode ausprobiert – mit Erfolg! Sie schwärmt: "Ich möchte die Leute wissen lassen, dass ich immer noch in Remission bin und mich großartig fühle, nachdem ich nach der Knochenmarktransplantation einen schweren Rückfall hatte."

Die 52-Jährige verkündet sichtlich glücklich, wie viel besser es ihr derzeit geht: "Viele Leute haben mich gefragt, wie es mir so gut geht und wie sich meine Bewegungen verändert haben, und ich bin wirklich aufgeregt." Ein wichtiger Meilenstein in der bisher erfolgreichen Behandlung ihrer Erkrankung sei auch ein neuer Arzt: "Gott sei Dank habe ich hier in West Hollywood einen großartigen Arzt, Dr. Berkovich, gefunden." Er empfahl ihr eine neue Therapie in Form von Tabletten. Sie nennen sich Mavenclad und müssen über zwei Jahre eingenommen werden. Die Therapie war schließlich der Durchbruch für sie: "Es war großartig und hat mir beim Bewegen und Sprechen so sehr geholfen. So konnte ich einen wundervollen Sommer und tolle Jahre erleben."

Im Oktober 2018 gab der Hollywoodstar die MS-Diagnose erstmals offiziell bekannt. Seitdem ist unter anderem ihr Sohn Arthur Saint Bleick (13) eine wichtige Stütze für sie. Doch nicht nur ihr Nachwuchs kümmert sich rührend um die US-Amerikanerin. Den neuesten Spekulationen zufolge ist Selma nämlich frisch verliebt! Einige Paparazzifotos zeigten die Schauspielerin kürzlich sehr vertraut mit dem Geschäftsmann Andy Kiernan. Ihr angeblicher neuer Partner begleitete sie bereits am LAX Airport in Kalifornien, wie Daily Mail berichtete.

Getty Images Selma Blair im Juni 2024

Getty Images Selma Blair und ihr Sohn Arthur Saint Bleick bei einer "Introducing, Selma Blair"-Aufführung, 2021

