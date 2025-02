Spanisches "Temptation Island" geht mit dieser Szene viral

"Montoya, por favor!", ist ein Satz, der derzeit durch die Medien geht. Doch was hat es damit auf sich? Bei "La Isla de las Tentaciones", der spanischen Version von Temptation Island, sorgte der Kandidat José Carlos Montoya für einen unvergesslichen Reality-TV-Moment. Während des sogenannten Lagerfeuers musste der Spanier mitansehen, wie seine Freundin Anita Williams mit einem anderen Mann intim wurde. Völlig fassungslos riss sich Montoya das Hemd auf und sprintete wütend und schreiend über den nächtlichen Strand. Mit den Worten "Montoya, por favor!", was übersetzt so viel wie "Bitte, Montoya" heißt, versuchte Moderatorin Sandra Barneda ihn zu beruhigen – jedoch vergeblich.

Monotya ließ sich nicht abbringen. Der Reality-TV-Darsteller rannte und rannte, bis er die Villa der Frauen erreichte, um seine Freundin zur Rede zu stellen. Anita versuchte, sich unter Tränen zu rechtfertigen – doch die Situation war nicht mehr zu retten. Im Netz spalten sich die Meinungen über diesen international viral gegangenen Moment. Während einige Zuschauer Mitleid mit Montoya haben, fühlen sich andere bestens unterhalten. Kritische Stimmen unterstellen der Produktion zudem, den Moment nur inszeniert zu haben.

Im Interview mit Deadline betonte Juan Ramón Gonzalo, der Chef der verantwortlichen Produktionsfirma, jedoch vor wenigen Tagen, dass Montoyas Reaktion authentisch gewesen sei. "Ein echtes Herz wurde gebrochen", stellte er klar. Anita und Montoya hätten zudem einen strengen Casting-Prozess durchlaufen, in dem die Echtheit ihrer Beziehung festgestellt worden sei. Laut Juan sei Anita für Montoya "die Liebe des Lebens" gewesen.

Instagram / jose_carlosmontoya José Carlos Montoya, "La Isla de las Tentaciones"-Kandidat

Instagram / jose_carlosmontoya Anita Williams und José Carlos Montoya, "La Isla de las Tentaciones"-Paar

