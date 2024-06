So enttäuscht sind Fans von dem "Temptation Island"-Finale!

Wer hätte damit gerechnet? Bei der diesjährigen Staffel von Temptation Island haben tatsächlich alle Paare die Treueprüfung bestanden! Dementsprechend wenig gab es auch bei dem finalen Lagerfeuer mit Moderatorin Lola Weippert (28) zu besprechen. Die Ausnahme machten Vivien und Mou: Zwar waren auch sie sich in der Villa treu, allerdings bestätigte Mou im Finale die Gerüchte, dass er seiner Freundin bereits vor "Temptation Island" mehrmals fremdgegangen sei. Mit diesem Geständnis sorgte er wohl für die Emotionen, die dem Publikum bis dahin gefehlt hatten. "Also die beste Szene der gesamten Staffel waren die letzten zehn Minuten", bestätigte das ein Zuschauer auf Instagram.

Die Zuschauer scheinen von der Performance der diesjährigen Temptation-Pärchen ziemlich enttäuscht zu sein. Viele äußerten sich auch entsetzt darüber, dass Vivien trotz Mous Verhalten in der Villa und seiner Fremdgehbeichte das Format mit ihm als Paar verließ. "Vivien ist der Grund, weshalb Teeniemädels denken, Fremdgehen sei okay", kommentierte ein User den Social-Media-Post zum Finale, während ein anderer anmerkte, er habe ein "Schleudertrauma vom Kopfschütteln". "Endlich vorbei, das war eine Staffel zum Einschlafen", teilte ein weiterer Zuschauer die Meinung von vielen. Auch scheinen sich einige wohl noch über den Umstand, dass ausgerechnet Nastasia als Verführerin in der Staffel auftauchte, zu wundern: "Das ganze Lagerfeuer war genauso Fake, wie dass zufällig eine Verführerin dabei ist, mit der Mou ausgerechnet seine Jetzige betrogen hat. Wem wollt ihr das eigentlich so verkaufen?" Eine weitere Nutzerin bezeichnet die gesamte Staffel schlichtweg als "Müll".

Auch Ex-Kandidatin und Realitystar Sandra Sicora (32) erwähnte bereits im Interview mit Promiflash, dass ihr bei der aktuellsten "Temptation Island"-Staffel nicht alles komplett echt vorgekommen sei. "Allerdings muss ich sagen, man muss sich halt schon echt konzentrieren, was da so alles passiert – ob das jetzt irgendwie für Show ist oder wie viel noch passiert", verriet die Ex von Tommy Pedroni (29).

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany "Temptation Island"-Vivien und Mou

RTL / Frank Beer Sandra Sicora, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

