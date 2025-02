Talkshow-Legende Wendy Williams wegen Alkoholkonsum verlegt

Wendy Williams (60) wurde innerhalb der Pflegeeinrichtung, in der sie seit acht Monaten untergebracht ist, verlegt. Das berichtet unter anderem TMZ. Angeblich ist die Talkshow-Legende jetzt in der Memory Unit untergebracht. Der Grund für diese Maßnahme war jedoch nicht die bei ihr diagnostizierte Demenz, sondern ein Vorfall im Restaurant des Heims. Die Moderatorin soll dort während eines Mittagessens Alkohol konsumiert und sich betrunken haben. Nachdem die Verantwortlichen des Heims davon erfahren hatten, entschieden sie, Wendy in eine streng kontrollierte Einheit zu verlegen, um sicherzustellen, dass sie keinen Zugang mehr zu Alkohol hat.

Laut dem Magazin war Wendy zunächst auf der dritten Etage des Pflegeheims untergebracht, die ihren Bewohnern Freiheiten gewährt, wie etwa die Nutzung des Restaurants im obersten Stockwerk. Nach dem Vorfall wurde ein Plan erarbeitet, um die Situation zu klären. Da die Memory Unit zu diesem Zeitpunkt kein Zimmer freihatte, wurde Wendy temporär weiterhin auf ihrer Etage gehalten. Dabei sorgten Mitarbeiter dafür, dass sie ihr Zimmer nicht unbeaufsichtigt verlassen konnte. Wenige Tage später wurde sie schließlich in die entsprechende Abteilung verlegt. Dort soll sie zwar gut betreut werden, berichtet jedoch, dass sie innerhalb eines Monats nur zweimal das Gebäude verlassen durfte – jeweils anlässlich von Zahnarztterminen.

Wendy war jahrelang nicht aus dem amerikanischen Fernsehen wegzudenken. Jahrelang leitete sie ihre eigene Sendung "The Wendy Williams Show". Im Jahr 2021 zog sie sich jedoch unerwartet aus der Öffentlichkeit zurück und begab sich 2023 in eine Entzugsklinik. Vergangenes Jahr wurde dann eine traurige Neuigkeit publik: Bei Wendy wurde Demenz und Aphasie – eine Sprachstörung – diagnostiziert. Seit Jahren steht sie unter einer gerichtlich angeordneten Vormundschaft.

Getty Images Wendy Williams, 2015

Getty Images Moderatorin Wendy Williams

