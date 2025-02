Das passierte vor "Temptation Island"-Montoyas Ausraster

Der Kandidat José Carlos Montoya sorgt in der spanischen Ausgabe von Temptation Island derzeit für Schlagzeilen wie kein Zweiter. Nachdem er beim Lagerfeuer mit ansehen musste, wie seine Freundin Anita Williams mit einem Verführer schlief, rannte er wutentbrannt in die Ladysvilla, um sie zur Rede zu stellen – eine Reality-TV-Szene, die derzeit international viral geht. Doch wie kam es überhaupt dazu? Anita hatte zuvor ebenfalls unschöne Aufnahmen ihres Freundes gezeigt bekommen. Er erhielt einen heißen Lapdance von einer Single-Lady – offenbar Anlass genug für Anita, es ihm so richtig heimzuzahlen.

Laut Insidern aus dem Umfeld des Ex-Paares soll es jedoch bereits vor der Teilnahme an dem Format "La isla de las tentaciones" gekriselt haben. Im Gespräch mit dem spanischen Magazin Hola berichtet eine Freundin von Anita von starken Spannungen. Nach einem heftigen Streit habe Montoya seiner damaligen Freundin offenbar angekündigt, sie in der TV-Show zu hintergehen. "Ich werde mit allem rummachen, was sich bewegt", soll der Flamenco-Sänger gedroht haben.

Auch ihre Fernbeziehung war laut der Informantin ein Streitthema. Anita lebt in Sevilla und Montoya rund 1000 Kilometer entfernt in Barcelona, wodurch es regelmäßig zu Spannungen gekommen sein soll. Anita wollte mit ihrem Liebsten zusammenziehen – dieser lehnte jedoch offenbar ab. "Er ist nicht so gut, wie er scheint. Seit zehn Jahren versucht er, in Fernsehsendungen zu kommen", beschuldigt die interne Quelle den Internet-Star. Und tatsächlich: Montoya ist kein Unbekannter im Reality-TV. Er nahm bereits an dem britischen Dating-Format "The Language of Love" teil, in dem sich internationale Singles trotz Sprachbarriere kennenlernen.

Instagram / jose_carlosmontoya Anita Williams und José Carlos Montoya, "La Isla de las Tentaciones"-Paar

Instagram / jose_carlosmontoya José Carlos Montoya, "La Isla de las Tentaciones"-Kandidat

