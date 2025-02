Ehe-Aus: Hat Serkan Yavuz noch Kontakt zu seinen Töchtern?

Seitdem Samira Yavuz (31) vor knapp zwei Wochen das Beziehungsaus mit ihrem Ehemann Serkan (31) öffentlich bekannt gab, fehlt auf Social Media jede Spur von dem einstigen Dschungelcamp-Kandidaten. Fans fragten sich bereits, ob Serkan vielleicht komplett untergetaucht sei – mit diesen Spekulationen räumt Samira in ihrem Podcast "BADASS statt SAD ASS" nun aber auf: Im realen Leben sei er noch präsent, vor allem in dem der gemeinsamen Kinder. "Weil das jetzt oft gefragt wurde, ob er sich jetzt nicht mehr für seine Kinder interessiert: Natürlich haben sie Kontakt, um Gottes willen", erklärt sie.

Auch wenn Samira ihrem Ex in ihrem Solo-Podcast einiges vorwirft – der gemeinsame Nachwuchs solle unter dieser unschönen Angelegenheit auf keinen Fall leiden. "Er war nie ein schlechter Papa oder so was, aber trotzdem sind da jetzt Veränderungen, die anstehen", erklärt sie und fügt bedauernd hinzu: "Die tun mir weh und die tun mir auch weh für die Mädels." Je mehr sie darüber nachdenke, wie sich Serkans Taten auf das Leben der Töchter auswirken, desto wütender werde sie: "Weil ich dachte 'Guck, jetzt muss das echt alles so sein, weil du [Serkan] das nicht zu schätzen wusstest?'" Die ganze Situation sei eine "wahnsinnige Umstellung" für sie alle. Inzwischen habe Samira gemeinsam mit ihren Kids aber schon einen guten Rhythmus gefunden – der Alltag zu dritt klappe erstaunlich gut.

Kürzlich verriet die 31-Jährige auch den Grund, weshalb sie die Beziehung beendete: Serkan soll sie mehrfach betrogen haben. Langjährige Fans des Pärchens können es kaum fassen – nach ihrer Liebesgeschichte, die ihren Ursprung im Reality-TV fand, waren sich viele sicher, dass vor den beiden eine dauerhafte gemeinsame Zukunft liegt. 2021 lernten sich die Reality-TV-Stars bei Bachelor in Paradise kennen. Sie verließen die Show nicht nur als Paar, sondern sie schlossen auch nicht aus, dass ihre erste gemeinsame Tochter während der Dreharbeiten gezeugt wurde. 2023 folgte die standesamtliche Hochzeit – Baby Nummer zwei erblickte im Mai vergangenen Jahres das Licht der Welt.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

