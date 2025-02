HealthyMandy wird beim Stillen von ihrem Sohn gebissen

Die Influencerin HealthyMandy (30) ist bekannt dafür, ihren Fans intime Einblicke in ihr Familienleben zu gewähren. Auch jetzt macht die Frau von FitnessOskar (34) ein intimes Geständnis auf Instagram. "Ich habe ein Problem: Seit vier Tagen beißt mein Sohn mir beim Stillen in die Brust", berichtet die Fitness-Enthusiastin in einem Clip und erklärt weiter: "Er ist jetzt mittlerweile neun Monate alt [...] und hat schon zwei Zähne. Er beißt dann zu und zieht weg – und er findet das auch noch richtig witzig."

Um ihn nicht noch weiter zu bestärken, versucht Mandy (34) im ersten Moment keine Emotionen zu zeigen. Doch wenn ihr Sohn lacht und sich freut, fällt das der 30-Jährigen sehr schwer. "Ich muss dann natürlich auch mitlachen", gesteht Mandy. Sie versuche aber trotzdem, mit ihrem Verhalten zu signalisieren, dass man beim Stillen nicht beißt – doch bisher vergeblich. Ob ihre Community ihr da helfen kann?

Nach dem schweren Verlust ihres ersten Sohnes Rio begrüßten Mandy und Oskar im Mai 2024 ihren zweiten Sohn auf der Welt. Schon zu Beginn berichtete die Influencerin von anfänglichen Problemen beim Stillen. "Die ersten zwei Monate waren unfassbar schwierig und schmerzhaft. Ich habe am Anfang auch mit Stillhütchen gestillt", erklärte die Sportlerin im Dezember des vergangenen Jahres. Sie betonte jedoch, dass sie die Freude am Stillen trotz der anfänglichen Schwierigkeiten wiedergefunden habe. Nun wird sie wohl erneut vor eine Herausforderung gestellt.

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und HealthyMandy im November 2024

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und ihr Sohn

