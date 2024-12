HealthyMandy liebt das Stillen trotz anfänglicher Probleme

Im Mai begrüßten HealthyMandy (30) und ihr Partner FitnessOskar (34) einen Sohn auf der Welt. Im Netz äußerte sich die Influencerin offen dazu, dass sie vor allem am Anfang starke Schmerzen beim Stillen ihres Babys hatte. Aber wie sieht es mittlerweile bei der frischgebackenen Mama aus? In ihrer Story auf Instagram gibt sie nun ein Update: "Die ersten zwei Monate waren unfassbar schwierig und schmerzhaft. Ich habe am Anfang auch mit Stillhütchen gestillt", erinnert sich Mandy und schwärmt jedoch: "Ich liebe es, zu stillen."

Ferner plaudert die liebevolle Mutter gegenüber ihren Fans aus, dass ihr Sohn besser ins Bett gebracht werden kann, wenn sie ihm vorher die Brust gibt. Auf die Frage, wie lange sie ihr Kind stillen wird, hat Mandy ebenfalls eine eindeutige Antwort: "Ich möchte mich auf keinen Zeitraum festlegen, ich schaue einfach, was die Zeit bringt." Aktuell genieße sie die Zweisamkeit mit ihrem Wonneproppen und möchte sich kein Limit setzen.

Mit dem Vater ihres Sonnenscheins ist Mandy seit rund vier Jahren überglücklich verheiratet. Im Jahr 2022 wurden die beiden erstmals Eltern durch die Geburt ihres Sohns Rio. Als dieser nur wenige Monate alt war, mussten beide aber einen schrecklichen Schicksalsschlag verkraften: Ihr Rio verstarb aufgrund einer gefährlichen Autoimmunkrankheit, mit der er zur Welt gekommen war. Wie sehr es Mandy schmerzt, dass Rio nicht mit seinem jüngeren Bruder groß wird, machte sie jüngst im Netz deutlich: "Es tut weh, nicht sehen zu können, wie sie gemeinsam spielen und aufwachsen werden ... Ich könnte jetzt noch viel mehr schreiben, doch mir fehlen die Worte, es tut einfach weh."

Instagram / healthy_mandy Influencer FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem Sohn, November 2024

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar mit seinem Sohn Rio und Mandy

