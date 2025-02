Jason Kelces Töchter wollen bei Krankheit lieber zu Mama

Jason Kelce (37) ist ein hingebungsvoller Vater, aber wenn es seinen Töchtern schlecht geht, zieht er offenbar den Kürzeren. In einer Folge des Podcasts "Not Gonna Lie", den seine Frau Kylie Kelce (32) hostet, gewährte der ehemalige NFL-Profi Einblicke in das Familienleben. Im Januar wurde die gesamte Familie von einer Krankheit geplagt, doch in herausfordernden Momenten suchen die drei Töchter Wyatt, Elliotte und Bennett lieber Trost bei ihrer Mama. "Ich gehe in Bennys Zimmer, und sie sagt sofort: 'Ich will Mama'", erzählte Jason. Kylie fügte lachend hinzu: "Wenn sie weinen, machst du es schlimmer."

Kylie bestätigte amüsiert, dass ihr Mann oft gar keine Chance habe, seine Töchter zu beruhigen, da diese eine engere Bindung zu ihrer Mutter haben würden, wenn es ihnen schlecht gehe. Besonders Bennett habe dabei laut Kylie eine eigene Strategie: "Sie spielt dich in letzter Zeit so richtig aus", scherzte sie. Jason stellt jedoch klar, dass er immer bereit sei zu helfen, wenn nötig, aber, dass die Kinder eben immer eher bei ihrer Mutter Trost suchen würden.

Das Ehepaar, das seit Jahren eine harmonische Beziehung führt, erwartet aktuell sein viertes Kind. Kylie machte in einer früheren Podcast-Folge deutlich, dass die Entscheidung für ein weiteres Kind gut überlegt war. Nun, da die vierte Schwangerschaft in vollem Gange ist, erwägt sie, ob danach endgültig Schluss ist. "Ich glaube, nach diesem Kind wird der Laden dichtgemacht", witzelte sie. Fans lieben die authentischen Einblicke der beiden und schätzen den Humor, mit dem sie den turbulenten Familienalltag bewältigen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Kelce und Kylie Kelce, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

Anzeige Anzeige