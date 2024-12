Für Kylie und Jason Kelce ist nach Baby Nummer vier Schluss

Kylie Kelce (32), Ehefrau des ehemaligen NFL-Spielers Jason Kelce (37), erwartet ihr viertes Kind. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Not Gonna Lie" hat sie mit einem Augenzwinkern offenbart, dass die Familienplanung wohl nun beendet ist. "Ich glaube, nach dieser Geburt ist Schluss", verriet sie. Die beiden erwarten eine weitere Tochter, die ihr Mädchenteam aus Wyatt, Elliotte und Bennett komplettieren wird.

Schon vor der Geburt ihres dritten Kindes hatten die beiden darüber nachgedacht, ihre Familienplanung abzuschließen. Doch nach einiger Zeit entschieden sie sich doch für Kind Nummer vier: "Nachdem wir die harte Zeit mit dem Baby und dem Schlafen hinter uns hatten, dachte ich mir: 'Weißt du was? Ich mag gerade Zahlen wirklich.'" Kylie erinnerte sich auch daran, wie Jason in Bezug auf die Familienplanung immer scherzte: "Ich mache alles, was du willst." Auf jeden Fall kann das Paar auf die Unterstützung ihrer Familie zählen: Jasons jüngerer Bruder Travis Kelce (35) und dessen Freundin, Sängerin Taylor Swift (35), freuen sich mindestens genauso über die Baby-News.

Kylie und Jason, die seit Jahren ein harmonisches Familienleben führen, geben ihren Fans regelmäßig Einblicke hinter die Kulissen der Kelce-Familie. In einer vorherigen Podcastfolge von "Not Gonna Lie" sprach Kylie auch offen über die unangenehmen Symptome, die sie während der Schwangerschaft erlebte und die sie nicht unbedingt dazu anregen, noch einmal schwanger zu werden. "Ich kann es nicht ertragen, schwanger zu sein. Das meine ich ernst. Ich habe keinen Spaß dabei", gab sie zu.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim US Open im September 2024

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

