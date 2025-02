Nach Trennung von Ehemann Serkan: Samira Yavuz kocht vor Wut

Samira Yavuz (31) meldet sich wenige Tage nach Bekanntgabe der Trennung von Ehemann Serkan Yavuz (31) in ihrem Podcast "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira" zu Wort. In ihrer bislang emotionalsten Folge spricht sie offen über ihre wechselnden Gefühlslagen: "Diese Woche war ich schon wieder mehr im Hass", gesteht die Reality-TV-Darstellerin und betont, dass sich ihre Wut klar gegen Serkan richte, der die Beziehung letztendlich zerstört habe. "Wie konnte das alles so kaputtgemacht werden? Wie hat der das übers Herz gebracht?", fragt sie sich laut – offenbar mit der gewissen Vorahnung, von ihrem Expartner nie eine ehrliche Antwort auf diese Fragen zu bekommen.

Die letzten Tage beschreibt Samira als Achterbahn der Gefühle: "Es sind Ups und Downs – da bist du ein paar Tage mal trauriger, dann bist du wieder sauer, dann hast du wieder helle fünf Minuten." Dieses emotionale Wechselbad mache es der Influencerin aktuell schwer, in den Alltag mit ihren Kindern zurückzufinden. In einer früheren Podcastfolge hatte die 31-Jährige bereits angedeutet, dass die Trennung unter anderem aufgrund eines Seitensprungs des zweifachen Familienvaters erfolgt sei. Nach dem Vertrauensbruch hätten die beiden zwar noch versucht, ihre Ehe mit einer Paartherapie zu retten, scheiterten aber letztendlich. Bisher scheint unklar, wie es mit der Co-Elternschaft für ihre zwei kleinen Töchter weitergehen wird.

Samira und Serkan hatten sich 2021 in der Reality-TV-Show Bachelor in Paradise kennengelernt. Nachdem sie 2022 ihre erste Tochter Nova Skye Sya und später eine weitere Tochter namens Valea Yaël Roya bekommen hatten, galten sie für viele als Traumfamilie. Doch das private Glück war offenbar nicht von Dauer. Zahlreiche Fans, die das Paar seit Beginn ihrer Liebesgeschichte begleitet hatten, zeigen sich derzeit auf Social Media betroffen über den Bruch und das unerwartet plötzliche Ende dieses kleinen Reality-TV-Märchens.

Anzeige Anzeige

RTL Samira und Serkan Yavuz, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

Anzeige Anzeige