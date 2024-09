Insider bestätigt: Kendall Jenner und Bad Bunny getrennt

Kendall Jenner (28) hat sich von ihrem On-off-Freund Bad Bunny (30) getrennt. Die beiden daten sich bereits seit Anfang 2023, entschieden sich aber Ende des Jahres, zunächst ihre Romanze zu beenden. Insider berichten, dass die Unternehmerin und der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio heißt, zwar nach ihrer kurzen Trennung im Dezember erneut zueinander fanden, nun aber endgültig getrennte Wege gehen. "Sie sind immer noch freundschaftlich verbunden, aber haben einen Schritt zurückgemacht und daten nicht mehr", verrät eine Quelle gegenüber Us Weekly.

Für Bad Bunny scheint es ein Neuanfang zu sein, da er laut Berichten des Magazins wieder auf der Dating-App Raya aktiv ist. Währenddessen ist der The Kardashians-Star oft in Begleitung eines anderen alten Bekannten zu sehen – seinem Ex NBA-Star Devin Booker (27). Dennoch betont eine Quelle, dass Kendall, obwohl sie "wirklich von ihm angezogen" sei, aktuell keine ernsthafte Beziehung eingehen möchte. Die Reality-TV-Berühmtheit genießt vielmehr ihre Freiheit und will bis auf Weiteres Single bleiben.

Kendall und Devin hatten bereits 2022 eine Beziehung und wurden zuletzt gemeinsam in Miami gesichtet. Freunde aus dem Umfeld des NBA-Spielers haben kürzlich gegenüber dem Blatt verraten, dass der Sportler die Beauty vermisst und sich eine Wiedervereinigung vorstellen könnte, obwohl zurzeit keine konkreten Pläne in diese Richtung bestehen. Während Kendall vorerst ihren Single-Status zelebriert, bleibt abzuwarten, ob zwischen ihr und Devin möglicherweise doch noch ein neues Kapitel beginnen könnte.

Getty Images Kendall Jenner, TV-Bekanntheit

Abphotographyla / BACKGRID / Action Press Devin Booker und Kendall Jenner in West Hollywood, August 2022

