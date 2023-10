Krasses Umstyling! Samantha Abdul trägt ihre Haare jetzt rot

Samantha Abdul (33) hat wohl eine Veränderung gebraucht! Die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin macht vor allem mit ihrem Liebesleben Schlagzeilen: Von ihrem Ex-Mann Oleg Justus (35) trennte sie sich 2019 trotz ihres gemeinsamen Kindes. Ihre darauffolgenden Beziehungen mit Mischa Mayer (31) und Brett Oppenheim (46) waren auch nicht für die Ewigkeit bestimmt. Mittlerweile scheint es so, als ob sich ihr Liebesleben beruhigt hat – dafür sorgt sie nun anders für Aufmerksamkeit: Sam trägt ihre Haare jetzt rot!

Auf Instagram sorgt die Influencerin für eine große Überraschung: Sie teilt ein Selfie von sich mit ihrer neuen Haarfarbe! Während sie in einem grauen engen Shirt und einer dunkelroten Lederhose posiert, stellt sie ihre neue rote Haarpracht zur Schau. "Zeit für ein paar Ginger-Spice-Vibes", schreibt die Mama eines Sohnes dazu und spielt damit auf die herbstliche Jahreszeit an.

Samantha hatte eigentlich mit dem Gedanken gespielt, noch etwas anderes an sich zu verändern: Sie hatte sich eigentlich einer Brust-OP unterziehen wollen. Doch die Beauty hatte noch keinen Arzt gefunden, bei dem sie es machen wollte. "Außerdem habe ich überlegt, wenn ich in den nächsten zwei bis drei Jahren schwanger werden will, wäre das jetzt unnötig", hatte sie im Rahmen eines Q&As in ihrer Story erklärt.

