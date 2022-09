Auf offener Straße: Samantha Abdul knutscht mit ihrem Brett

Sie können offenbar nicht die Finger voneinander lassen! Bis Anfang April war Samantha Abdul (32) noch mit Love Island-Teilnehmer Mischa Mayer (30) zusammen. Mit ihm war es Liebe auf den ersten Blick, doch die Beziehung ging in die Brüche. Mittlerweile ist die Bachelor-Bekanntheit wieder frisch verliebt – und zwar in den Selling Sunset-Star Brett Oppenheim (45). Und diese Liebe zeigen Sam und Brett jetzt auch ganz offen mitten auf der Straße!

Brett und sein Zwillingsbruder Jason Oppenheim (45) sind derzeit zu Besuch in Berlin und natürlich verbringt der Unternehmer jede freie Minute mit seiner Sam. Auf Instagram teilte das Paar einige Schnappschüsse eines gemeinsamen Abends mit Jason und dessen Freundin Marie-Lou Nürk. Und Marie stellte einen kurzen Clip in ihre Story, in dem Sam und Brett sich auf der Straße innig umarmen. Die beiden scheuen sich offenbar nicht davor, ihr Liebesglück mit der Welt zu teilen.

Sams Liebe zu Brett kam zuvor aber nicht bei jedem gut an. Ihre Beziehung zu dem Millionär schaffte es auf einige Titelseiten US-amerikanischen Klatschblätter, was sie stolz bei Instagram teilte. Manche ihrer Fans unterstellten ihr deshalb, nur auf den Fame aus zu sein. Sam wehrte sich bereits gegen die Vorwürfe und mit dem Video ist wohl klar, wie verliebt die beiden sind.

Instagram / samantha_abdul Brett Oppenheim und Samantha Abdul

Instagram / marielounurk Marie-Lou und Jason Oppenheim, 2022

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

