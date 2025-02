Blinddarm? Eva Benetatou meldet sich aus dem Krankenhaus

Evanthia Benetatou (32) versetzt ihre Fans derzeit in große Sorge: Das ehemalige Bachelor-Girl meldete sich gestern mit einem Foto aus dem Krankenhaus bei ihren Instagram-Followern. "Maximale Totalkatastrophe. Das hat mir gerade noch gefehlt", kommentierte sie das Bild. Einige Stunden später meldete sie sich dann noch mal persönlich zu Wort. "Ich hatte heute Nachmittag von jetzt auf gleich wahnsinnige Unterleibsschmerzen, kurz bevor ich George von der Kita abgeholt habe. Als ich dann in die Kita gegangen bin, konnte ich gar nicht mehr richtig laufen", schilderte sie die Situation. Da sie weder weit gehen noch Auto fahren konnte, seien sie und ihr Sohn George zu ihrer Mutter gelaufen, die in der Nähe wohnt. "Ich habe mich hingelegt und die Schmerzen sind komplett in den Magen gezogen und auf meine rechte Seite", erklärte die TV-Bekanntheit weiter. Zusätzlich habe sie Schüttelfrost. Die Ärzte vermuten nun eine Blinddarmentzündung.

Die Beauty stellte auch klar, wie schlecht es ihr ging: "Ich gehe wirklich so selten ins Krankenhaus. Ich bin die Letzte, die so etwas macht. Weil ich immer stark sein will, aber ich bin am Ende meiner Kräfte angekommen." Für sie stehe ein Ultraschall und eventuell ein CT an, Blut sei ihr dagegen schon abgenommen worden, ein EKG sei ebenfalls bereits gelaufen. Auch über eine mögliche Blinddarm-OP wurde die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin offenbar schon aufgeklärt: "Man hat mir gesagt, das ist ein ganz schneller und routinierter Eingriff." Dennoch schien sie alles andere als begeistert davon zu sein, sich möglicherweise unters Messer legen zu müssen.

Doch nicht nur gesundheitlich ist bei der Reality-TV-Kandidatin derzeit einiges los. Auch mit ihrem Privatleben sorgt sie momentan für Aufsehen: Anfang Dezember scheiterte ihr Liebes-Comeback mit Dennis Kessmeyer. Nach der erneuten Trennung pflegten die beiden allerdings weiterhin Kontakt – und Dennis übernahm sogar zwei Zahlungen für die 32-Jährige, die sie selbst zu jenem Zeitpunkt nicht hatte leisten können. Das verriet die Beauty kürzlich in ihrem Podcast "Nothing But The Truth". Zudem sammelte Dennis Sponsorengelder für ihren Fame Fighting-Kampf – allerdings wohl nicht ohne Hintergedanken. Er habe das Geld einfach einkassiert, obwohl er gewusst habe, dass Eva derzeit Schulden abbezahlen müsse. Zwar habe sie ihm einen Teil der Summe angeboten, aber nicht geglaubt, dass er wirklich darauf eingehen würde: "Ich hätte nie erwartet, dass er das dann wirklich einsteckt für sich. Obwohl er weiß, wie meine Situation ist. Und am Ende hat er mir noch gesagt: 'Du schuldest mir jetzt noch das und das'."

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Eva Benetatou, TV-Bekanntheit

Instagram / denniskessmeyer Eva Benetatou und Dennis Kessmeyer im Dezember 2023

