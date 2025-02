Daher kennt man "Promis unter Palmen"-Kandidat Eike Immel

Der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat Eike Immel (64) feiert aktuell sein großes Reality-TV-Comeback: Seit dem 17. Februar ist er in der dritten Staffel der beliebten Kultshow Promis unter Palmen zu sehen und kämpft neben prominenten Mitstreitern wie Claudia Obert (63), Kim Virginia Hartung (29) und Iris Klein (57) um 50.000 Euro Preisgeld. Grund genug, die durchaus beeindruckende Karriere der rüstigen Sportskanone einmal unter die Lupe zu nehmen, die einst als beste Besetzung für das Tor der deutschen Fußballnationalmannschaft galt.

Eike begann seine Karriere 1975 in den Nachwuchsmannschaften des DFB und gab 1980 – mit 19 Jahren als bislang jüngster Torhüter – sein Debüt für die Nationalmannschaft. Er nahm erfolgreich an verschiedenen großen Turnieren teil, darunter mehrere Europa- und Weltmeisterschaften, bis es 1988 zum plötzlichen Bruch mit Trainer Franz Beckenbauer (✝78) kam: Eike hatte mit einer nur langsam heilenden Verletzung zu kämpfen, weshalb Franz kurzerhand einem anderen Spieler für ein entscheidendes Match den Vorzug gab. Von dieser Entscheidung gekränkt trat Eike schließlich von der Nationalmannschaft zurück, was er rückblickend als größten Fehler seines Lebens beschreibt, wie Bild berichtet. 2008 sei er schließlich durch Fehlinvestitionen und eine Scheidung in die Privatinsolvenz gerutscht.

Nach seiner aktiven Fußballkarriere und mit einigen finanziellen Schwierigkeiten im Nacken suchte Eike immer wieder die Öffentlichkeit. Besonders bekannt wurde er durch seine Teilnahme an der dritten Staffel von "Ich bin ein Star – holt mich hier raus!" im Jahr 2008, wo er hinter Dschungelkönig Ross Antony (50) den fünften Platz belegte. Auch in anderen Formaten wie Das perfekte Promi-Dinner, "Schmidt & Pocher", "Markus Lanz" und "Nachtcafé" zeigte sich Eike bereits von seiner unterhaltsamen Seite und teilte immer wieder persönliche Einblicke – etwa in Bezug auf seine eingeschränkte Sehfähigkeit auf dem linken Auge.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eike Immel und Wigald Boning im März 2018 in Stadtallendorf

Anzeige Anzeige

Getty Images Eike Immel

Anzeige Anzeige

Anzeige