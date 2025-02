Das macht "Let's Dance" für Joachim Llambi so besonders

Der Countdown läuft: Bereits in der nächsten Woche startet die beliebte Tanzshow Let's Dance in die nächste Staffel. Mit dabei ist natürlich wieder Urgestein Joachim Llambi (60). Kaum ein anderer kennt die Sendung so gut wie der Kult-Juror – und scheinbar wird es für ihn auch nach so vielen Jahren nicht langweilig. Was ist es, das ihn an der Show besonders begeistert? "'Let's Dance' ist vielleicht die letzte verbliebene Live-Unterhaltungsshow für die ganze Familie im deutschen Fernsehen. Das Tolle daran ist, man sieht Menschen sich entwickeln, Menschen sich steigern. [...] Das, was auf der Fläche passiert, das sind Dinge, wo man auch manchmal sagt, das kann doch gar nicht sein, dass das in einer Woche möglich ist", schwärmt der ehemalige Profitänzer in einem Instagram-Beitrag des offiziellen Accounts der Show.

Für Joachim hat die beliebte Liveshow ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen deutschen Produktionen: "Seit 2006 ist diese Show so offen, so divers, für alle da. Das hat keine Show im deutschen Fernsehen jemals gehabt [...]." Und was sagen die Zuschauer zu den Worten des Jurors? Die pflichten ihm in den Kommentaren unter dem Post bei. "Schön! Stimmt total", "Es ist einfach die beste Show der Welt" und "Herr Llambi findet immer tolle Worte! 'Let's Dance' ist die beste Show", lauten nur einige der zustimmenden Fan-Reaktionen.

Lange müssen die Fans der Sendung nicht mehr warten, bis sie wieder live im TV bestaunen können, was die "Let's Dance"-Profitänzer aus den Promis herauskitzeln können. Ab dem 21. Februar wagen sich wieder 14 Stars und Sternchen aufs Tanzparkett. Der Cast besteht unter anderem aus Sänger Ben Zucker (41), Schauspielerin Christine Neubauer (62), Reality-Sternchen Leyla Lahouar (28) sowie Ex-Turner Fabian Hambüchen (37). Auch Sängerin Jeanette Biedermann (44), Bill Kaulitz (35)' Ex Marc Eggers (38), Stuntfrau Marie Mouroum und Komiker Osan Yaran sind mit von der Partie. Um die höchste Punktzahl wollen auch Influencerin Paola Maria (31), Podcasterin SelfieSandra (25), Sportler Taliso Engel sowie Verona Pooths (56) Sohn Diego tanzen. Die Fans dürfen sich zudem auf TV-Koch Roland Trettl (53) und Schauspielerin Simone Thomalla (59) freuen.

Getty Images Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, Juroren von "Let's Dance"

Getty Images Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi am "Let's Dance"-Jurorenpult, April 2024

