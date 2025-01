Simone Thomalla geht "Let's Dance"-Teilnahme ganz locker an

Simone Thomalla (59) wagt sich an ein neues Abenteuer: Die Schauspielerin tritt in der kommenden Staffel der Tanzshow Let's Dance an. Im Gespräch mit Bunte verrät die 59-Jährige, dass sie sich bisher ruhig und gelassen auf das bevorstehende Kapitel vorbereite. "Ich lebe jetzt noch ganz in Frieden mein Leben und in drei Wochen gehts dann los", meint sie mit einem Lächeln. Trotz der bevorstehenden Herausforderung habe sie keine Ambitionen, sich durch heimliches Training zusätzliche Vorteile zu verschaffen. "Ich lasse alles auf mich zukommen und mache mich nicht verrückt", erklärt Simone.

Trotz ihrer entspannten Haltung steht für Simone fest, dass sie mit Ehrgeiz an die Sache herangehe. "Ich glaube, wenn man dabei ist, ist man natürlich auch ehrgeizig. Man geht ja nicht dahin, um zu verlieren", erklärt sie. Kritischen Sprüchen von Juror Joachim Llambi (60) sieht sie gelassen entgegen, denn "er ist Profi, der sieht alles und kann seine Kritik dann auch äußern". Auch wenn sie bisher kaum tanzerfahren sei, habe sie schon eine Vorliebe: "Der Tango könnte mir liegen", vermutet die Schauspielerin. Besonders freut sie sich aber darauf, bei den schicken Kostümen "mal wieder so ein bisschen Mädchen zu sein".

Simone steht schon seit Jahren als Schauspielerin im Rampenlicht, doch diesmal wagt sie sich an etwas ganz Neues. Dass die gebürtige Leipzigerin, die die Mutter von Moderatorin und Model Sophia Thomalla (35) ist, jetzt das Tanzparkett betritt, überrascht viele. Nach dem Verlust ihres Partners Christoph Ende letzten Jahres könnte "Let's Dance" jedoch eine willkommene Abwechslung sein. Mit ihrem natürlichen Charme wird sie sicherlich für einige spannende Momente sorgen.

Getty Images Simone Thomalla, Schauspielerin

Getty Images Simone und Sophia Thomalla

