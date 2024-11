Halle Berry recycelt ikonisches Oscar-Kleid bei Modeevent

Halle Berry (58) kann eigentlich alles tragen. Bei einer Veranstaltung in Saudi-Arabien spazierte der Hollywoodstar in einem altbekannten Look über den Laufsteg. Die Schauspielerin präsentierte sich in dem burgunderroten Kleid mit transparenter, blumig bestickter Korsage, das sie schon zu einem ganz besonderen Anlass getragen hatte. In genau diesem Outfit hatte sie 2002 den Oscar als "Beste Hauptdarstellerin" entgegengenommen. Wie ein Video auf ihrem Instagram-Account zeigt, begeisterte sie erneut das Publikum erneut in dem Kleid und mit ihrem strahlenden Lächeln. Statt des Kurzhaarschnitts, den die US-Amerikanerin damals bei der Preisverleihung trug, glänzte sie nun mit einer eleganten Hochsteckfrisur.

Die "Catwoman"-Darstellerin trug die Robe nicht nur, um zu beweisen, dass sie nach über 20 Jahren immer noch hineinpasst. Der Designer des Einzelstücks, Elie Saab (60), wurde an diesem Abend in Riad für seine Errungenschaften in der Modewelt geehrt. Im Netz machte Halle deutlich, wie viel ihr der Modeschöpfer bedeutet. "Ich danke dir, Elie, dass du ein Teil meines Lebens bist. Wir sind jetzt seit 22 Jahren untrennbar miteinander verbunden! [...] Ich wünsche dir noch viele glorreiche Jahre voller Freude, Kreativität und Glamour!", schrieb die 58-Jährige.

Der Oscar-Gewinn im Jahr 2002 war für Halle ein unvergesslicher Moment. Bis heute ist das einstige Bondgirl die einzige schwarze Frau, die jemals den Award als beste Hauptdarstellerin gewonnen hat. Für die Regisseurin ist diese Tatsache ein Armutszeugnis, wie sie gegenüber Marie Claire erklärte: "Ich werde für immer sauer bleiben, dass keine schwarze Frau nach mir den Oscar für die beste Schauspielerin bekommen hat, das macht mich Jahr für Jahr traurig. Und das liegt sicher nicht daran, dass es niemand verdient hätte!"

Getty Images Halle Berry, Schauspielerin

Getty Images Halle Berry, Schauspielerin

