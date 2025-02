"Schwiegertochter gesucht"-Ingo hat fast 60 Kilo abgenommen

Ingo Peters (34), bekannt aus der RTL-Show Schwiegertochter gesucht, hat eine beeindruckende Verwandlung durchgemacht. Nach einer Schlauchmagen-OP im vergangenen Jahr ist der Kult-Kandidat fast 60 Kilogramm leichter – von 181 auf 125 Kilo. Doch damit nicht genug: Auch seine Ehefrau Annika hat sich von Ingos Abnehm-Motivation anstecken lassen und den Eingriff selbst erst kürzlich vornehmen lassen. Mit fast 21 verlorenen Kilos hat auch sie ihr Gewicht spürbar reduziert. "Was soll ich sagen? Von 3 XL auf XL in knapp sieben Wochen", schrieb Annika stolz in einem Instagram-Post.

Ingo, der seit seinem Auftritt in der Sendung 2013 eine treue Fan-Community auf Instagram aufgebaut hat, nimmt seine 26.000 Follower mit auf seine Fitnessreise. Regelmäßig teilt er Videos aus dem Fitnessstudio und zeigt, wie hart er für seine neuen Erfolge arbeitet. Auch mit seiner Frau Annika zieht er an einem Strang, um ihre gemeinsamen Ziele zu erreichen. Nach eigener Aussage sei das Abnehmprojekt für die beiden jedoch noch längst nicht abgeschlossen. Ihr sportlicher Einsatz zeigt, wie engagiert und entschlossen sie sind, dauerhaft gesünder und fitter zu leben.

Vor drei Monaten berichtete der 34-Jährige bereits voller Stolz von seinen ersten großen Abnehmerfolgen auf Instagram. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits knapp 50 Kilogramm verloren. Der Start seiner beeindruckenden Reise begann mit der sogenannten MMK-Therapie, die sowohl Ernährungsberatung als auch Bewegung umfasst. Dank der Therapie und der konsequenten Umsetzung der Anweisungen seiner Therapeuten verlor er schon vor dem operativen Eingriff 24 Kilo. Am Tag der Operation, dem 22. Juli, brachte Ingo 157 Kilogramm auf die Waage. Danach purzelten die Pfunde kontinuierlich.

Instagram / annikapeters90 Annika und Ingo in Düsseldorf

ActionPress/ Wehnert, Matthias "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo und seine Frau Annika

