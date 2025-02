Dieser Ort ist die letzte Ruhestätte von Gabby Petito (†22)

Der grausame Fall um den Mord von Gabby Petito (✝22) wird in einer neuen Netflix-Doku wieder aufgerollt. Dabei geraten nicht nur weitere Details zum Fall ans Licht, auch die Familie der Verstorbenen kommt zu Wort. Zuschauer erfahren darin auch, welchen ungewöhnlichen Ort Gabbys Eltern zu ihrer letzten Ruhestätte machten: Anstatt für eine Urne auf dem Friedhof entschieden sie sich dazu, Gabbys Asche im Grand-Teton-Nationalpark zu verstreuen – dem Fundort ihrer Leiche.

Warum genau sie sich dafür entschieden, wird in der Doku nicht aufgeklärt. Für die Mutter der 22-Jährigen scheint es aber die richtige Entscheidung gewesen zu sein. "Wir konnten ihre Anwesenheit und ihren Geist spüren", erklärte sie emotional und fügt hinzu: "Ich bin mir sicher, dass Gabby in diesem Moment bei uns war. Social-Media-Nutzer reagieren gemischt, als sie erfahren, wo Gabbys Asche nun für immer liegen wird. Einige können die Entscheidung der Familie nachvollziehen und sind der Meinung, dass es das getötete Mädchen "endlich befreien" würde und sie den dunklen Ort "aufhellt und mit neuen Erinnerungen füllt". Andere zeigen kein Verständnis dafür. "Es ist, als ob sie jetzt wieder ganz alleine dort draußen ist", kritisiert ein TikTok-Nutzer, während ein anderer hinzufügt: "Ich würde nicht wollen, dass meine Asche an dem Ort verstreut wird, wo ich gestorben bin."

Am 19. September 2021 wurde Gabbys Leiche in Wyoming gefunden. Die Wochen zuvor verbrachte sie mit einem Roadtrip mit ihrem damaligen Verlobten Brian Laundrie (✝23). Die beiden reisten damals quer durchs Land – Brian kehrte jedoch ohne seine Partnerin nach Hause zurück. Kurz darauf wurde auch er als vermisst gemeldet und ebenfalls tot aufgefunden. Er beging Suizid und gestand in einem Abschiedsbrief, seine Verlobte umgebracht zuhaben.

Getty Images Tara Petito und Joe Petito, Stiefmutter und Papa von Gabby Petito

Instagram / gabspetito Gabby Petito und Brian Laundrie im Juli 2021

