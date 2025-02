Mord an Gabby Petito (†22): Doku enthüllt grausame Details

Im August 2021 wurde Gabby Petito (✝22) von ihrem damaligen Verlobten Brian Laundrie (✝23) während eines Roadtrips ermordet. Die US-Amerikanerin reiste damals mit ihrem Partner quer durchs Land und verschwand schließlich, während ihr Partner nach Hause zurückkehrte. Einige Wochen später wurde Gabbys Leiche am 19. September im Bridger-Teton National Forest in Wyoming gefunden. Anschließend wurde Brian als vermisst gemeldet und ebenfalls tot entdeckt – er beging Suizid. Die neue Netflix-Dokumentation "American Murder: Gabby Petito" enthüllt nun neue schreckliche Details zu dem Fall – auch über Brians Eltern Christopher und Roberta Laundrie. So schrieb letztere einen Brief an ihren Sohn, der nach dem Fund von Gabbys Leiche im Haus der Laundries entdeckt wurde. Darin stand: "Wenn du im Gefängnis sitzt, backe ich einen Kuchen mit einer Feile drin. Wenn du eine Leiche loswerden musst, komme ich mit einer Schaufel und Müllsäcken." Auf dem Umschlag des Briefs stand "Nach dem Lesen verbrennen".

In den drei Folgen werden zudem Nachrichten zwischen Gabby und Brian enthüllt, die deutlich machen, wie besitzergreifend er war. Um für ihren Trip genug Geld zu sammeln, arbeitete die Bloggerin beispielsweise bei Taco Bell. Brian regte sich darüber schrecklich auf und beschimpfte seine Partnerin als "ekelhaft". Gabby nahm ihren Verlobten jedoch stets in Schutz. Laut ihrer guten Freundin Rose Davis gab sie sich die Schuld für sein Verhalten, was auch am 12. August 2021 deutlich wurde. Damals hielt die Polizei das Paar in Moab, Utah, an. Zuvor meldete ein Mann, dass Brian Gabby in der Öffentlichkeit schlug. Bodycam-Aufnahmen der Beamten hielten die Kontrolle fest – das Material ging kurz nach Gabbys Verschwinden um die ganze Welt. Die Clips zeigten sie weinend, zitternd und sichtlich aufgebracht – jedoch verteidigte sie Brian die ganze Zeit, sodass die Polizei sie letztlich als Angreifer darstellte. Brian hingegen scherzte mit den Beamten und bezeichnete seine Verlobte in dem Gespräch sogar als "verrückt". Letztlich wurde er in ein Hotel für Opfer von Gewalt gebracht, während Gabby lediglich ein Ort zum Duschen empfohlen wurde und man sie aufgelöst in ihrem Van zurückließ.

Warum genau Brian Gabby letztlich tötete, wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben. Jedoch könnte die Dokumentation diesbezüglich einen neuen Hinweis geliefert haben. Kurz vor ihrem Tod kontaktierte Gabby nämlich ihren Ex-Freund Jackson, mit dem sie lange telefonierte. Sie erklärte ihm während des Telefonats, dass sie Brian verlassen wollte. "Ich habe einen Plan. Ich glaube, ich will ihn verlassen. Ich werde es tun. Ich muss nur noch herausfinden, wann ich es tue", räumte sie gegenüber Jackson ein, wie er sich erinnerte. Möglicherweise bekam Brian von dem Kontakt zwischen den beiden Wind und ermordete Gabby schließlich.

Instagram / gabspetito Brian Laundrie und Gabby Petito, Juli 2020

Instagram / gabspetito Gabby Petito und Brian Laundrie im Juli 2021

