Gabby Petito kontaktierte Ex: Wurde sie deshalb ermordet?

Als Gabby Petitos (✝22) Mutter Nichole Schmidt im August 2021 mehrere Tage nichts von ihrer Tochter hörte, die sich da gerade mit ihrem Verlobten auf einem Roadtrip befand, hatte sie ein schlechtes Bauchgefühl. Und sie sollte damals leider recht behalten: Die Bloggerin wurde im September 2021 tot im Bridger-Teton National Forest in Wyoming aufgefunden. Ihr Partner Brian Laundrie (✝23) hatte zuerst sie und einige Wochen später sich selbst getötet. Warum er ihr Leben beendete, konnte nie ganz geklärt werden. Doch die neue Netflix-Doku "American Murder: Gabby Petito" lässt dahingehend Spielraum für eine neue Theorie. Gabby hatte kurz vor ihrem Tod ihren Ex-Freund Jackson Hufham kontaktiert – mit ihm war sie vor Brian zusammen gewesen. Dieser verstand ihren Anruf als eine Art Hilferuf. "Ich habe einen Plan. Ich glaube, ich will ihn verlassen. Ich werde es tun. Ich muss nur noch herausfinden, wann ich es tue", habe sie Jackson erklärt, wie er in der Dokumentation berichtet.

Auf Social Media vermuten die Zuschauer der Serie nun, dass Brian herausbekommen hatte, dass Gabby mit ihrem Ex gesprochen hatte. "Gabby rief Jackson kurz vor ihrem Verschwinden an. Ich bin davon überzeugt, dass Brian herausgefunden hat, dass sie in Kontakt standen und deshalb tat, was er tat", schreibt beispielsweise ein User auf TikTok. Ob Brian seine Partnerin deshalb ermordete und ihren Körper in der Wildnis zurückließ, bleibt allerdings unklar. Bevor er sich 2021 das Leben nahm, hatte er sein Handeln in einem Brief an seine Familie folgendermaßen erklärt: "Ich habe ihr Leben beendet. Ich dachte, dass es gnädig war, dass es das ist, was sie wollte, aber jetzt sehe ich die Fehler, die ich gemacht habe. Ich bin in Panik geraten. Ich stand unter Schock." Laut ihm sei Gabby zuvor am Wasser ausgerutscht und habe sich schwer verletzt. Laut der Obduktion passen Brians Beschreibungen aber nicht – Gabby war erwürgt worden.

Gabbys Verschwinden ging damals um die ganze Welt. Am 19. September 2021 wurde ihr Leichnam in einem Nationalpark entdeckt, zu diesem Zeitpunkt war sie bereits mehrere Wochen tot. Als Brian einige Tage später als vermisst gemeldet wurde, nahm der Fall eine völlig neue Wendung. Nach fast 37 Tagen fand man seine sterblichen Überreste am 20. Oktober im Myakkahatchee Creek Environmental Park. Gabbys Eltern versuchen seither irgendwie weiterzumachen, das sei aber schwer. Besonders eine Sache lasse Gabbys Mutter nicht los. "Bevor die beiden losfuhren, sagte ich zu Brian: 'Pass auf meine Tochter auf.' Und er sah mich lächelnd an und sagte: 'Das werde ich'", erinnert sich Nichole weinend in der Doku.

Instagram / gabspetito Gabby Petito (†), August 2021

Instagram / gabspetito Gabby Petito und Brian Laundrie im Juli 2021

