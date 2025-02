Leyla Lahour über Mikes Eifersucht: "Let's Dance" in Gefahr?

Leyla Lahouar (28) wird in wenigen Tagen bei Let's Dance übers Tanzparkett schweben. Doch hinter den Kulissen sorgt ihr Partner Mike Heiter (32) schon jetzt für Gesprächsstoff. In einem Interview mit RTL verriet Leyla, dass Mike eine "gesunde Eifersucht" hege und sich vermutlich kein Training entgehen lassen werde. "Mike wird sich da ein Zelt aufbauen und beim ganzen Training, überall dabei sein", scherzte sie und deutete an, dass vor allem die körperliche Nähe zu ihrem Tanzpartner Mike eventuell Kopfzerbrechen bereiten könnte.

Die 28-Jährige gesteht weiter, dass sie neben der Herausforderung der Choreografien auch mit Unsicherheiten bei besonders intimen Tänzen hadere. Gerade bei Tänzen wie Rumba, die viel Nähe erfordern, komme bei ihr ein mulmiges Gefühl auf. "Man hat auch noch einen Partner und muss das dann mit einem fremden Mann machen. Da kriegt man schon ein Grummeln im Bauch. [...] Ich weiß gar nicht, ob ich mich da so öffnen kann", gab sie ehrlich zu. Doch Leyla scheint fest entschlossen, sich dieser Aufgabe zu stellen und hofft darauf, sich nicht nur mit ihrem Tanzpartner gut einzuspielen, sondern auch das Publikum mit ihren Leistungen zu überzeugen.

Leyla und Mike lernten sich 2024 im Dschungelcamp kennen. Nach ihrer gemeinsamen Teilnahme bei Promi Big Brother stellte Mike seiner Herzdame sogar die Frage aller Fragen. Vor Kurzem ging er im Dubai-Urlaub ein zweites Mal auf die Knie – und Leyla sagte natürlich "Ja".

ActionPress/AEDT Leyla Lahouar und Mike Heiter im Oktober 2024

Joyn Mike Heiter und Leyla Lahouar bei "Promi Big Brother"

