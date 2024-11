So steht es um Mike und Leyla Lahouars Hochzeitsplanung

Seit der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel ist es offiziell: Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) werden heiraten. Der Antrag, den Mike seiner Liebsten vor laufender Kamera gemacht hat, kam für viele Zuschauer ziemlich überraschend. Immerhin sind die beiden Influencer noch nicht mal ein ganzes Jahr zusammen. Doch Mike will keine Zeit verlieren – wie er auch in seiner Story auf Instagram jetzt durchblicken lässt. In einer Fragerunde möchte ein Fan von ihm wissen, wie es denn mit den Vorbereitungen aussieht. "Ich denke, wir starten damit jetzt langsam", lautete die Antwort des ehemaligen Love Island-Kandidaten. Auch für den Verlobungsring von Leyla hat er große Pläne. Bisher musste nämlich eine Attrappe aus dem Promi-BB-Container reichen. "Das wird ein Klunker, ich sage es euch", verspricht er in seiner Story weiter.

Leyla ist für Mike die Richtige. Darüber ist der Influencer sich sehr sicher, wie er auf seinem Account auch gerne betont. In seiner aktuellen Story kommt er aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Jemand fragt ihn, was das Wort Liebe für ihn bedeutet. "Wenn man bei allem, also wirklich allem, an seinen Partner denkt. Wie ein Team. Man geht in jeder Situation zu zweit durchs Leben. Ich sage euch, Leyla hat mir ein ganz neues Level von Liebe gezeigt", antwortet er darauf rührend und fügt hinzu: "Der Vibe zwischen beiden ist einfach entscheidend, genauso wie die Einstellung und die gleichen Ansichten und die Art, wie man miteinander umgeht."

Die Hochzeit selbst könnte sogar im TV stattfinden. Wie Leyla gegenüber Bild munkelt: "Wir könnten es auf jeden Fall in Erwägung ziehen." Aber damit sollen die langfristigen Pläne der beiden noch nicht enden. Tatsächlich haben die beiden Turteltauben auch noch weitere Vorstellungen für die gemeinsame Zukunft: Über die vergangenen Wochen sind sie in ein gemeinsames Haus gezogen. Wie Mike verrät, handelt es sich dabei allerdings erst einmal um eine Mietsache. "Wir wollen aber im besten Fall in den nächsten Jahren ein eigenes Haus bauen", kündigt er ebenfalls in seiner Story an.

Joyn Mike Heiter und Leyla Lahouar bei "Promi Big Brother"

ActionPress/AEDT Leyla Lahouar und Mike Heiter im Oktober 2024

