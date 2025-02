So stylish feiert Millie Bobby Brown ihren 21. Geburtstag

Strahlender hätte Millie Bobby Brown ihren 21. Geburtstag kaum zelebrieren können: Die Stranger Things-Darstellerin überraschte ihre Fans mit einem neuen Look und glamourösen Aufnahmen von ihrer Feier. In einem funkelnden grünen Bustier und mit frisch blond gefärbtem Haar setzte sich die Berühmtheit gekonnt in Szene, während sie sich bei einer intimen Dinnerparty mit Freunden feiern ließ. Ein Clip auf Instagram zeigte die Schauspielerin mit einem Geburtstagskerzentrick – diese hielt sie zunächst wie eine Zigarette im Mund, bevor sie sie kunstvoll in ihre Geburtstagstorte setzte. "Danke für die Geburtstagswünsche. Hi 21", schrieb sie in der Bildunterschrift und bedankte sich bei ihren fast 64 Millionen Followern.

Natürlich gratulierten der Schauspielerin zahlreiche Fans unter dem Reel. Doch nicht nur ihre treuen Anhänger überhäuften sie mit liebevollen Zeilen, sondern auch ihr Ehemann Jake Bongiovi (22), Sohn von Rocklegende Jon Bon Jovi (62). Er würdigte den besonderen Tag auf seinem eigenen Instagram-Profil. Der stolze Gatte des Geburtstagskindes postete ein süßes Spiegel-Selfie des Paares, begleitet von den Worten: "Alles Gute zum 21. Geburtstag, Baby. Ich liebe dich so sehr." Seit ihrer Hochzeit im vergangenen Jahr lebt das Paar auf einer abgelegenen Farm in Georgia, wo sie gemeinsam ein ruhigeres und offensichtlich sehr glückliches Leben mit ihren zahlreichen Tieren führen.

Doch so glanzvoll das Leben der Britin nach außen hin wirkt, so hat der Ruhm hinter den Kulissen auch viele Schattenseiten, mit denen Millie (21) leben muss. In einem kürzlichen Interview mit Vanity Fair gestand sie offen, dass ihr außergewöhnlicher Karriereweg ihrem sozialen Leben nicht gerade förderlich war. "Ich habe nicht viele Freunde, wegen dem, wer ich bin", erklärte sie. Millie hatte oft Schwierigkeiten, mit Gleichaltrigen in Beziehung zu treten, da sie vieles in ihrer Jugend verpasst habe.

Instagram / jakebongiovi Millie Bobby Brown und ihr Mann Jake Bongiovi

Getty Images Millie Bobby Brown, Oktober 2024

