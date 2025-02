Trotz Lungenentzündung: Papst Franziskus scherzt über Tod

Papst Franziskus (88) bleibt seinem Humor treu – selbst im Krankenhaus. Das Oberhaupt der katholischen Kirche liegt seit einigen Tagen wegen einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus – dort besuchte ihn die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Mittwoch. Das Treffen, das rund 20 Minuten dauerte, fand laut dem Presseamt des Vatikans in heiterer Atmosphäre statt. "Wir haben wie immer gescherzt", berichtete Giorgia über ihr Gespräch mit dem Pontifex. Besonders auffällig: Der Papst machte sogar Witze über seinen Tod und zeigte dabei seinen altbekannten Esprit. "Die Ärzte haben gesagt, dass ich auf meine Gesundheit achten muss. Sonst käme ich direkt in den Himmel", spottete Franziskus, Bezug nehmend auf die Anweisungen seiner Ärzte und fügte hinzu: "Ich weiß, dass es Leute da draußen gibt, die sagen, meine Zeit sei gekommen."

Überhaupt scheint sich der Papst, der weiterhin engmaschig überwacht wird, nicht unterkriegen zu lassen. Zwar berichten italienische Medien, dass ihm strikte Bettruhe verordnet wurde, dennoch bleibt er im kleinen Rahmen aktiv: Franziskus liest nach wie vor Dokumente, schreibt E-Mails und hält Kontakt zu seinen engsten Mitarbeitern. Der Gesundheitszustand des Papstes sei nach Angaben des Vatikans "stabil", die Entzündungswerte besserten sich und sein Tagesablauf sei weitgehend normal. Berichten zufolge sei er ruhig in die Nacht zu Donnerstag gegangen und habe am Morgen sogar in einem Sessel sein Frühstück eingenommen.

Der im Jahr 2013 zum Papst gewählte Argentinier, bürgerlich Jorge Mario Bergoglio, hatte bereits in den vergangenen Jahren immer wieder gesundheitliche Probleme. So brach er sich im Januar bei einem Sturz den Arm. Im Jahr 2023 hatte er sich außerdem einer Notoperation am Darm unterziehen müssen, nach der er mehrere Wochen im Krankenhaus lag. Wie lange er mit seiner Lungenentzündung noch in der Klinik bleiben muss, ist aktuell noch nicht bekannt.

Getty Images Papst Franziskus I. im Februar 2025

Getty Images Papst Franziskus I., Weihnachten 2024

